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Грету Тунберг оштрафовали

Климатическую активистку Грету Тунберг уводят полицейские с климатической акции в Ольехамнене в Мальмё, Швеция, 24 июля 2023 года
Климатическую активистку Грету Тунберг уводят полицейские с климатической акции в Ольехамнене в Мальмё, Швеция, 24 июля 2023 года Авторское право ANDREAS HILLERGREN/Andreas Hillergren
 Кнарик Хачатрян

Климатической активистке Грете Тунберг выписали штраф за неповиновение полиции по время акции протеста.

Шведский суд выписал штраф в размере 130 евро - 1,5 тысячи шведских крон - экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции во время климатической акции протеста. Также она должна будет выплатить тысячу крон - 86 евро -  в фонд жертв преступлений.  

Акция, за которую была оштрафована Тунберг, прошла в июне.  Вместе с другими климатическими активистами, она перекрыла дорогу в Мальмё. 

Выполнить приказ полиции и прекратить протест девушка отказалась и была задержана. Вину свою она не признаёт и утверждает, что действовала по необходимости из-за климатического кризиса.

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