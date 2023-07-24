Грету Тунберг оштрафовали

Климатической активистке Грете Тунберг выписали штраф за неповиновение полиции по время акции протеста.

Шведский суд выписал штраф в размере 130 евро - 1,5 тысячи шведских крон - экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции во время климатической акции протеста. Также она должна будет выплатить тысячу крон - 86 евро - в фонд жертв преступлений.

Акция, за которую была оштрафована Тунберг, прошла в июне. Вместе с другими климатическими активистами, она перекрыла дорогу в Мальмё.

Выполнить приказ полиции и прекратить протест девушка отказалась и была задержана. Вину свою она не признаёт и утверждает, что действовала по необходимости из-за климатического кризиса.