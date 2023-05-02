"Заряжайся на ходу": Швеция переоборудует дороги для динамической подзарядки электрокаров

Первая в мире электроавтомагистраль длиной три тысячи километров появится в Швеции, вероятно, к 2045 году. На такой трассе легковые и грузовые электромобили будут заряжаться во время движения. Пока же это участок дороги Е20 в центре страны.

Поскольку в прошлом месяце ЕС принял исторический закон, согласно которому с 2035 года все продаваемые новые автомобили должны иметь нулевой уровень выбросов CO2, европейские страны спешно готовят инфраструктуру, необходимую для движения транспортных средств, не использующих ископаемое топливо.

Швеция превращает одно из шоссе в электрифицированную магистраль, первую в своем роде в мире.

На такой дороге легковые и грузовые автомобили могут подзаряжаться во время движения.

Эксперты поясняют, что такая динамическая подзарядка позволяет преодолевать б_о_льшие расстояния с батареями меньшего объема и не тратить время на зарядных станциях.

Швеция стала пионером в области электрифицированных дорог, уже реализовав несколько пилотных проектов, включая первую в мире временную электрическую дорогу.

"Мы считаем, что электрификация - это путь вперед для декарбонизации транспортного сектора, и мы работаем с рядом решений", - рассказал Euronews Next Ян Петтерссон, директор по стратегическому развитию Trafikverket, Транспортной администрации Швеции.

Часть электрифицируемой автомагистрали, европейского маршрута E20, соединяет Халльсберг и Эребру.

Как это работает?

Проект планируется завершить к 2025 году. Тип зарядки автомобилей для E20 еще не определен. На сегодняшний день их три: контактная система, индуктивная и кондуктивная.

Контактная может использоваться только для большегрузных автомобилей. При этом виде используются воздушные провода для обеспечения электроэнергией специального вида автобусов или трамваев. В 2018 году Trafikverket открыла первую в мире "заряжающую дорогу" для электромобилей в качестве пилотного проекта между стокгольмским аэропортом Арланда и логистическим комплексом в Розерсберге. В дорожное полотно встроен специальный рельс, по которому через контакт, прикрепленный к разъему на днище автомобиля, проходит электрический ток. Заезжая на такую трассу, водитель должен подсоединить кабель к машине, а когда транспортное средство покидает электрифицированный участок дороги, он автоматически отсоединяется.

Кондуктивная зарядка работает как зарядная панель для смартфонов. Вместо того чтобы подключать зарядное устройство, эти специальные электромобили имеют на дороге площадку или пластину, и когда автомобиль оказывается на ней, площадка заряжает автомобиль без использования проводов.

В системе индуктивной зарядки используется специальное оборудование, расположенное под дорожным покрытием. С медных катушек и модуля управления, который связывается с проезжающими по дороге электромобилями передаётся электричество на их приёмник для зарядки батареи. В 2020 году была построена беспроводная электрическая дорога для грузовиков и автобусов на острове Готланд.

Потенциальные преимущества для частных автомобилей

Петтерссон говорит, что мир сталкивается с "особой проблемой" поддержания заряда тяжелых транспортных средств.

"Если мы собираемся только статически заряжать электромобили, особенно тяжелые грузовики, у нас будут транспортные средства с огромным количеством батарей", - поясняет он.

Большая часть электрической дорожной системы рассчитана на грузовики, но недавнее исследование показало, что обычные легковые автомобили также могут подзаряжаться. В ходе эксперимента были смоделированы схемы движения 412 частных автомобилей по национальным и европейским дорогам Швеции, и было установлено, что сочетание домашней зарядки с динамической позволит уменьшить размер батареи на 70 процентов. Ученые также утверждают, что не все дороги в Швеции нужно электрифицировать: хватит и четверти.

Это была первая попытка смоделировать систему электрических дорог (ERS) с учетом реальных моделей вождения.

Однако исследователи отмечают, что система ERS может подойти не всем.

"Требуемый лучший запас хода при использовании ERS отличается в зависимости от места жительства, будь то город или сельская местность. То есть водители, живущие недалеко от центра города, будут иметь меньшие батареи, потому что они ближе к ERS", - сказал Euronews Next Васим Шоман из гетеборгского Технологического университета Чалмерса.

По его словам, технология все еще находится на стадии развития.

Италия, Великобритания, США и Индия, удваивают усилия по созданию систем динамической зарядки электромобилей. Планируя к 2045 году увеличить протяженность электрических дорог по меньшей мере до 3 000 км, Швеция установила партнерские отношения с Германией и Францией для обмена опытом в этой сфере. Германия и Швеция уже реализуют подобные проекты на дорогах общего пользования, Франция только планирует соорудить пилотный участок.