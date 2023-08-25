В Норвегии запущена крупнейшая в мире плавучая ветроэлектростанция

За проектом крупнейшей в мире плавучей ветроэлектростанции стоит нефтяной гигант Equinor, однако возобновляемые источники энергии составляют лишь незначительную долю в общем объеме его производства энергии

У западного побережья Норвегии состоялся официальный запуск крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции.

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За созданием огромной ветряной электростанции Hywind Tampern, мощность которой составит 88 мегаватт (МВт) энергии для снабжения близлежащих нефтегазовых платформ, стоит гигант по добыче ископаемого топлива Equinor.

Проект, в котором используется новая технология крепления установленных на плавучих платформах 11 гигантских турбин к морскому дну, вызвал неоднозначную реакцию экологов.

Хотя он поможет сократить выбросы от нефтегазовых месторождений, сторонники борьбы за сохранение климата утверждают, что пора полностью прекратить бурение скважин для добычи ископаемого топлива.

Вопрос о том, могут или должны ли нефтегазовые компании участвовать в переходе на возобновляемые источники энергии, также вызывает глубокие разногласия. Новый отчет "Гринпис" показывает, насколько малую роль играют ветровые и другие энергетические решения в портфеле Equinor.

По данным анализа 12 европейских нефтяных компаний, проведенного "Гринпис" Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), норвежская компания инвестирует всего 3% своего бюджета в "реальную низкоуглеродную энергетику".

Как плавучая ветроэлектростанция будет обеспечивать электроэнергией нефтяные и газовые платформы?

Компания Equinor в партнерстве с другими нефтяными компаниями OMV и Vaar Energi построила ветряную электростанцию, которая начала вырабатывать энергию в ноябре и вышла на полную мощность в начале этого месяца.

Вырабатываемая энергия будет покрывать около 35% от той, которая необходима для питания пяти морских нефтегазовых платформ в Северном море. Эти платформы являются углеродоемкими, поскольку для работы их оборудования обычно используется дизельное топливо или газ.

Электрификация этих платформ с помощью энергии ветра позволит сократить выбросы CO2 на месторождениях примерно на 200 тыс. т в год, утверждает Equinor. Это составляет 0,4% от общего объема выбросов углекислого газа в Норвегии в 2022 году.

Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, закрепленных на плавучем основании, которое крепится к морскому дну, а не фиксируется на нем - новая технология, которая, по мнению экспертов, подходит для использования в более глубоких водах на шельфе, и которую Equinor надеется развивать и дальше.

Норвегия намерена к 2040 году построить 30 гигаватт морских ветряных электростанций, что вдвое превысит нынешнюю выработку электроэнергии в стране.

Электрификация морских и наземных установок необходима для достижения Норвегией национальных климатических целей в рамках Парижского соглашения, отмечает "Гринпис". На их долю приходится около четверти общего объема выбросов Норвегии.

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Осенью этого года страна объявит тендер на строительство первых коммерческих ветропарков, в том числе трех плавучих.

Каковы инвестиции Equinor в энергетический переход?

По мере того как мир осознает, что нефть и газ разрушают климат, производители находят свои способы переждать бурю.

В 2023 году Shell и BP увеличили добычу нефти и газа, отказавшись от своих прежних обещаний сократить добычу. А Equinor никогда не отклонялась от курса на рост, утверждает "Гринпис".

Компания, на долю которой приходится около 70% добычи нефти и газа в Норвегии, в 2022 году увеличила прибыль на 134% по сравнению с предыдущим годом, получив выгоду от резкого роста цен на газ в Европе после начала войны в Украине.

При этом доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства компании составила всего 0,13%.

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По мнению "Гринпис", "явная ископаемая направленность бизнес-модели" проявляется и в ее инвестициях. Из почти 10 млрд. долларов в 2022 году 8,3 млрд. долларов (7,7 млрд. евро) были направлены непосредственно на расширение или стабилизацию добычи нефти и газа.

Как и большинство нефтяных компаний, Equinor стремится к тому, чтобы к 2050 году стать "компанией с нулевым уровнем выбросов". Однако утверждает, что даже к этому сроку "в энергобалансе 2050 г. все еще будет сохраняться потребность в нефти и газе". Для нейтрализации оставшихся выбросов компания планирует использовать углеродные квоты.

Equinor также поставила перед собой задачу увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 12-16 ГВт к 2030 г. по сравнению с 0,6 ГВт в прошлом году. Львиную долю этой работы призваны выполнить крупномасштабные оффшорные ветряные проекты, такие как Hywind Tampen.

Однако активисты "Гринпис" по-прежнему скептически относятся к Equinor и остальным энергетическим компаниям "грязной дюжины". По результатам исследования, только 0,3% от общего объема производства энергии 12 европейскими компаниями в 2022 году было получено из возобновляемых источников. И только 7,3% инвестиций этих компаний в прошлом году было направлено на развитие "зеленой" энергетики.

"Вместо того, чтобы обеспечивать столь необходимую чистую энергию, они кормят нас "зеленым мусором". Нежелание "Большой нефти" осуществлять реальные изменения - это преступление против климата и будущих поколений", - говорит сотрудник "Гринпис" ЦВЕ Куба Гоголевски.