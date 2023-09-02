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Европейцы борются с пожарами и наводнениями

Пожарный самолёт сбрасывает воду на горящий лес
Пожарный самолёт сбрасывает воду на горящий лес Авторское право SAKIS MITROLIDIS/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Европа во власти экстремальных погодных условий: пожаров и наводнений. Горит северо-восток Греции, две затопленные долины в австрийском Тироле отрезаны от мира.

Пожарным всё еще не удалось локализовать пламя, бущующее вот уже 14 дней в Эвросе на северо-востоке Греции. Пожар особвенно активен в районе деревень Яннули и Корнофолиас, в то время как деревня Суфли, похоже, уже находится вне опасности. 

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На борьбу с огнём брошены значительные силы: задействованы сотни пожарных, 129 грузовиков, 6 пожарных самолётов и 2 вертолёта.

В Австрии ситуация противоположная: наводнения в Тироле, начавшиеся с понедельника, перекрыли сообщение между долинами Эцталь и Инталь из-за 50-метровой дыры на соединяющей их главной дороге. Движение транспорта обещали  восстановить в субботу.  

Около 5000 туристов застряли в Хинтерес-Эцтале на западе страны, но местные власти подтвердили, что у них достаточно припасов.

Больше всего пострадала деревня Рунхоф в районе Ленгенфельда. Здесь были затоплены первые этажи и подвалы восьми домов.

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