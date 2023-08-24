Австрия предлагает посетителям фестивалей бесплатный проезд в общественном транспорте в течение года, если они сделают татуировку "Климатический билет"

Австрия предлагает бесплатный проезд в общественном транспорте в течение года тем, кто сделает татуировку с надписью "Klimaticket" (Климатический билет) - так называется схема общественного транспорта, действующая в масштабах всей страны.

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Леонор Гевесслер, депутат от партии "зеленых" и министр по вопросам климата Австрии, была замечена на фестивале Frequency в городе Санкт-Пёльтен в прошлый четверг.

Она сделала себе временную татуировку с надписью "Гевесслер вырывается вперед", настаивая на беспроблемности продвижения.

Однако татуировка в виде билета на общественный транспорт вызвала критику со стороны других австрийских парламентариев и пользователей социальных сетей.

Как работает схема "билет за татуировку"?

Этим летом на ряде мероприятий появился тату-салон с баннером "Aktion geht unter die Haut" ("Действие, которое проникает под кожу").

Посетителям фестивалей предлагалось сделать татуировку "Климатический билет" в обмен на бесплатный проезд на поезде по всей Австрии в течение года. По словам организаторов кампании, за лето тату сделали шесть человек, по три на каждом фестивале, получив бесплатный билет.

Этот годовой билет можно использовать практически на всех видах общественного транспорта Австрии, что позволяет путешествовать по всей стране всего за 3 евро в день, а для молодежи, пожилых людей и инвалидов предусмотрены льготы.

Стоимость такого билета составляет 1095 евро в год, и в настоящее время им пользуются около 245 000 человек. Население Австрии составляет почти 9 млн. человек.

Участникам мероприятий, на которых появлялась тату-палатка, бесплатно предлагались и другие татуировки, связанные с общественным транспортом, устойчивым развитием и изменением климата. По словам организаторов кампании, на каждом фестивале за ними обращались около 10 человек в день.

Однако предложение о бесплатном проезде на железнодорожном транспорте распространялось только на первых трех человек, получивших татуировку "Климатический билет" на каждом мероприятии.

Схема "билет за татуировку" вызвала критику

После того как шесть недель назад на фестивале Electric Love в Зальцбурге появилась такая палатка, пользователи социальных сетей раскритиковали эту акцию за поощрение безответственного поведения молодежи.

"Разве это такая уж образцовая акция? Мотивировать молодых людей делать татуировки?" - задал вопрос один из пользователей Instagram. Аккаунт Klimaticket ответил просто: "Это личная ответственность".

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Критики также обвинили Гевесслер в том, что она использует кожу молодых людей для рекламы своей политики.

Хенрике Брандштеттер, депутат от либеральной австрийской партии NEOS, также заявила, что "предложение людям денег за размещение рекламы на их коже свидетельствует о неприемлемом отношении к человечеству со стороны министра правительства".

Газета Standard назвала это предложение "глупым", а издание Salzburger Nachrichten - "голым цинизмом".

Однако Гевесслер заявила местному телеканалу, что кампания была "проведена с большой осторожностью".

Она, судя по всему, намекнула на то, что в дневное время вероятность опьянения посетителей фестиваля меньше, сказав, что "это делается только в светлое время суток". И что тату "предлагается только лицам старше 18 лет".

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Она также отметила, что большинство людей, сделавших татуировки, уже имеют таковые.

Представители компании, продающей климатические билеты, также сообщили местной прессе, что отзывы на фестивалях инициатива получила исключительно положительный отклик.

По их словам, в этом году других мероприятий не планируется, и они пока не уверены, что предложение о бесплатных билетах будет сделано снова в 2024 году.