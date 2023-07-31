Аризона: как бездомные переживают самый жаркий июль в истории

Euronews Green и APTN

Бездомные люди — один из самых уязвимых слоев населения во время жары. Вот каково жить в палаточном городке в Финиксе, в американском штате Аризона.

Стефон Джеймс Дьюитт Ливенгуд в течение нескольких дней лежал в своем самодельном жилище в Финиксе, в американском штате Аризона, с трудом переводя дыхание и испытывая тошноту.

Каждый день в июле температура воздуха поднималась выше 43,3°C.

По словам Ливенгуда, он заходил в бесплатную клинику, где ему измерили давление и признали его приемлемым. Но никакой другой медицинской помощи он не получил ни в связи с тепловым истощением, ни в связи с шелушением кожи на руках, которое, по его мнению, вызвано воздействием солнца.

Высокие температуры могут быть смертельно опасны для бездомных

Бездомные люди — одни из тех, кто чаще всего погибает от сильной жары в Финиксе.

В городе отметили самую продолжительную за всю историю наблюдений череду дней с температурой 43,3°C— она держалась 28 дней подряд, хотя первый в этом сезоне муссонный ливень и принес некоторое облегчение ночью.

"В этом году ситуация была пугающей, особенно для наших бездомных, — сказал врач отделения неотложной помощи Valleywise Health в центре Финикса Джефф Комп. — Они подвергаются более постоянному воздействию жары, чем большинство из нас".

Люди, живущие на улице, также подвержены риску получения ожогов от контакта с горячим металлом, бетоном или асфальтом.

Хирурги ожогового центра Arizona Burn Center-Valleywise Health недавно предупредили об ожогах от хождения, сидения или падения на наружные поверхности, температура которых достигает 82,2°C.

В прошлом году с июня по август в ожоговый центр поступили 85 человек с ожогами, полученными от горячих поверхностей. Семь человек умерли.

Рекордно высокие ночные температуры держались выше 32,2°C 16 дней подряд, а в прошлый четверг, после грозы с сильным ветром и небольшими осадками, опустились до 31,6°C.

По словам медиков, если после захода солнца температура не снижается в достаточной степени, то организму человека трудно охладиться, особенно тем, кто живет в хлипких строениях без кондиционеров и вентиляторов.

"Людям действительно необходимо много воды и система охлаждения, чтобы восстановить силы за ночь", — говорит Комп.

Какова жизнь бездомных во время жары?

38-летний Ливенгуд спит в сооружении, собранном из деревянного и металлического каркаса, покрытого синим виниловым брезентом. Внутри достаточно просторно для того, чтобы встать и пройтись, там есть старое кресло и велосипед, которым Ливенгуд теперь пользуется реже, поскольку всё больше времени проводит внутри, открыв боковые стенки своего жилища.

"Некоторые из друзей, которых я здесь завел, приходят проведать меня, если долго не видят меня на улице", — говорит он.

В доме Ливенгуда нет ни кондиционера, ни вентилятора, ни даже электричества — только маленький плоский кусок пластика, который он использует как веер.

Ливенгуд обитает среди 800 других человек, живущих в палатках и временных жилищах. Палатки стоят вплотную друг к другу на бетонных тротуарах и, кажется, усиливают удушающую жару, исходящую от лагеря, называемого "Зоной".

Но расположение удобно. Поблизости находятся такие организации, как Общество Святого Винсента де Поля, Клуб мальчиков и девочек, YMCA и Продовольственный банк Святой Марии, предоставляющие социальные услуги, еду и воду для спасения жизни.

Ливенгуд может позавтракать и пообедать в религиозных группах, расположенных в этом районе, прежде чем вздремнуть у себя в кресле.

В некоторые жаркие дни местное транспортное агентство Valley Metro присылает несколько пустых автобусов, чтобы люди могли несколько часов посидеть внутри с включенным кондиционером.

В другие дни Ливенгуд и несколько его друзей идут в соседний городской парк и сидят в тени на траве под деревьями возле общественного плавательного бассейна.

Это определенная часть того, что помогает всем оставаться в безопасности здесь, в "Зоне", говорит Ливенгуд, перечисляя вещи, которые раздают поблизости: предметы гигиены, солнцезащитные кремы, бальзамы для губ, головные уборы и охлаждающие тряпки. "Здесь раздается много любви".

Ливенгуд родился в Финиксе и первоначально носил имя Джесси Джеймс Акоста-младший. Большую часть своего детства он провел в государственном жилье в малообеспеченном, в основном афроамериканском районе на юге Финикса. Оба его родителя сидели в тюрьме. Его мать боролась с наркотической зависимостью, родила дочь за решеткой, а позже стала бездомной.

"У меня никогда не было ничего стабильного", — говорит Ливенгуд.

В возрасте 12 лет Ливенгуд был усыновлен женщиной по имени Дениз, которая юридически изменила его имя на нынешнее. Вместе с остальными членами приемной семьи он переехал на Аляску, где его приемная мать погибла в ДТП.

Ливенгуд с трудом учился в школе, где встретил мать своего сына. Позже он оставил ее и их ребенка и вернулся в Финикс, о чем, по его словам, очень жалеет.

Ливенгуд говорит, что хорошо знает об опасности сильной жары из брошюр, которые раздают волонтеры вместе с бутылками ледяной воды. "Да, здесь очень жарко, ребята, не забывайте пить, пейте много воды, даже если вам кажется, что вы уже выпили много воды. Пейте больше".

40% смертей от жары в прошлом году пришлось на бездомных

В прошлом году в округе Марикопа, где находится город Финикс, во время самого жаркого лета за всю историю наблюдений около 40% из 425 смертей, вызванных жарой, пришлось на долю бездомных.

Более половины из 425 смертей произошли в июле, а 80% — на открытом воздухе.

В среду округ Марикопа сообщил, что c 11 апреля по 22 июля этого года было подтверждено 25 случаев смерти от жары. Еще 249 смертей до сих пор расследуются.