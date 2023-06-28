Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Европы. Повлияет ли это на качество воздуха?

Дым от лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, переместился через Атлантический океан и в начале июня достиг Норвегии.

Этот сезон лесных пожаров в Канаде уже называют худшим в истории наблюдений.

Огонь уничтожил по меньшей мере 75 тысяч гектаров леса по всей стране. А впереди, по прогнозам синоптиков, ещё несколько месяцев жары и засухи.

Несколько дней назад дымовое облако накрыло восточное побережье Северной Америки, прошло над Атлантикой и теперь достигло Европы.

Смог распространяется по континенту

В понедельник дым от канадских пожаров уже был виден над территорией Западной Европы. О чём свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Национальной метеорологической службой Великобритании Met Office.

Дым пересёк Атлантический океан за счёт быстро движущихся в атмосфере воздушных масс.

Ещё в начале июня он нависал над Норвегией, а два дня назад добрался до Великобритании. По прогнозам, до конца недели дым будет оставаться в верхних слоях атмосферы над Европой. Поскольку речь идёт о больших высотах, то, как говорят специалисты, это позволяет дыму задерживаться дольше и преодолевать большие расстояния.

Как это скажется на качестве воздуха в Европе?

Ранее в этом месяце опасный оранжевый смог окутал Нью-Йорк. Жителям рекомендовали без необходимости и масок не выходить из помещений.“Это вредно для здоровья людей”, - предупредила губернатор Кэти Хокул.

Но в Европе последствия будут иными. Качество воздуха существенно не ухудшится, поскольку дым не покинет верхних атмосферных слоёв.

“Несмотря на то, что дым находится высоко в атмосфере, в ближайшие несколько дней из-за него могут наблюдаться яркие восходы и закаты”, - заявили в британской метеослужбе.

Катастрофические пожары в Канаде

Лесные пожары бушуют в Канаде вот уже несколько недель и во многих регионах страны. Гарь распространилась во многих североамериканских городах. В Оттаве уровень загрязнения воздуха был признан "опасным для здоровья".

В понедельник жителям города погода дала передышку: из-за осадков и перемены ветра. Но, как ожидается, смог туда вернётся на этой неделе.

Власти американских Висконсина, Мичигана и Индианы также предупредили население об ухудшении качества воздуха.

“Мы наблюдаем всё больше и больше таких пожаров из-за изменения климата”, - написал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Научных доказательств этому тезису пока нет. Но эксперты согласны: климатический кризис создаёт всё больше условий для возникновения пожаров.

В отчёте Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2021 год говорится, что параллельно изменению климата засуха, ветряная погода и жара, которые увеличивают вероятность возгораний, станут более распространёнными погодными явлениями в ряде мест на планете.