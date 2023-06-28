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Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Европы. Повлияет ли это на качество воздуха?

In Ottawa, Canada’s capital city, the air quality was deemed as “high risk” over the weekend.
In Ottawa, Canada’s capital city, the air quality was deemed as “high risk” over the weekend. Авторское право Marcus Kauffman
 Rebecca Ann Hughes

Дым от лесных пожаров, которые бушуют в Канаде, переместился через Атлантический океан и в начале июня достиг Норвегии.

Этот сезон лесных пожаров в Канаде уже называют худшим в истории наблюдений. 

Огонь уничтожил по меньшей мере 75 тысяч гектаров леса по всей стране. А впереди, по прогнозам синоптиков, ещё несколько месяцев жары и засухи. 

Несколько дней назад дымовое облако накрыло восточное побережье Северной Америки, прошло над Атлантикой и теперь достигло Европы.

Смог распространяется по континенту

В понедельник дым от канадских пожаров уже был виден над территорией Западной Европы. О чём свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Национальной метеорологической службой Великобритании Met Office.

Дым пересёк Атлантический океан за счёт быстро движущихся в атмосфере воздушных масс. 

Ещё в начале июня он нависал над Норвегией, а два дня назад добрался до Великобритании. По прогнозам, до конца недели дым будет оставаться в верхних слоях атмосферы над Европой. Поскольку речь идёт о больших высотах, то, как говорят специалисты, это позволяет дыму задерживаться дольше и преодолевать большие расстояния. 

Как это скажется на качестве воздуха в Европе?

Ранее в этом месяце опасный оранжевый смог окутал Нью-Йорк. Жителям рекомендовали без необходимости и масок не выходить из помещений.“Это вредно для здоровья людей”, - предупредила губернатор Кэти Хокул.

Но в Европе последствия будут иными. Качество воздуха существенно не ухудшится, поскольку дым не покинет верхних атмосферных слоёв. 

“Несмотря на то, что дым находится высоко в атмосфере, в ближайшие несколько дней из-за него могут наблюдаться яркие восходы и закаты”, - заявили в британской метеослужбе.

Катастрофические пожары в Канаде

Лесные пожары бушуют в Канаде вот уже несколько недель и во многих регионах страны. Гарь распространилась во многих североамериканских городах. В Оттаве уровень загрязнения воздуха был признан "опасным для здоровья".

В понедельник жителям города погода дала передышку: из-за осадков и перемены ветра. Но, как ожидается, смог туда вернётся на этой неделе.   

Власти американских Висконсина, Мичигана и Индианы также предупредили население об ухудшении качества воздуха.

“Мы наблюдаем всё больше и больше таких пожаров из-за изменения климата”, - написал в Твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Научных доказательств этому тезису пока нет. Но эксперты согласны: климатический кризис создаёт всё больше условий для возникновения пожаров. 

В отчёте Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2021 год говорится, что параллельно изменению климата засуха, ветряная погода и жара, которые увеличивают вероятность возгораний, станут более распространёнными погодными явлениями в ряде мест на планете.

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