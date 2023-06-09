Трюдо связывает пожары в Канаде с климатическим кризисом

Пожары, бушующие по всей Канаде, привели к перемещению 20 000 человек. На западном побережье США наблюдалось худшее качество воздуха за последние годы

Сезон лесных пожаров, который стал худшим в истории Канады, уже привел к перемещению более 20 000 человек. Огонь бушует во многих регионах страны. Более чем 400 очагов возгорания возникли на высохшей больше обычного почве и стали быстро расширяться. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обвинил оппозицию в противостоянии его планам по борьбе с климатическими изменениями.

Португалия, Испания и Франция посылают на помощь канадцам 280 пожарных, США уже отправили более 600 человек.

Задымление, связанное с пожаром, ощущается и в соседних странах. Власти США объявили предупреждение о снижении качества воздуха в таких городах, как Вашингтон и Нью-Йорк. В четверг во многих американских городах закрылись школы, отменены спортивные мероприятия, нарушено авиасообщение.

Президент США Джо Байден назвал канадские пожары "ярким напоминанием о последствиях изменения климата".

С января пламя уничтожило 3,8 млн гектаров леса в Канаде.