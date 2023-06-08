Оранжевый туман: американцам нечем дышать из-за пожаров в Канаде

Euronews

100 миллионам жителей США и, в частности, нью-йоркцам, нечем дышать. Причина - невиданные пожары в соседней Канаде.

После провинций Альберта (на западе) и Новая Шотландия (на востоке), огонь полыхает в Квебеке, который граничит с четырьмя американскими штатами: Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк и Вермонт. В настоящее время, по данным канадского Общества защиты лесов от пожаров (Sopfeu), зафиксированы до 140 очагов возгорания, из них почти сто пока не удаётся взять под контроль. До вечера понедельника синоптики не прогнозируют существенных осадков.

В Квебек прибывает международная помощь, в том числе до ста пожарных из Франции. Власти провинции надеются довести численность тех, кто борется с огнём, до 1200 человек. "Сотни американских пожарных только что прибыли в Канаду, другие уже в пути", - объявил премьер-министр Джастин Трюдо после переговоров с президентом США Джо Байденом.

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В Нью-Йорке статуя Свободы и небоскребы Манхэттена окутаны оранжевым туманом, на улицах вновь появились маски, как во времена пандемии. Правительство США также призвало граждан, у которых проблемы со здоровьем, "принять меры предосторожности" в условиях резкого ухудшения качества воздуха.

Видимость в среду была настолько плохой, что Агентство гражданской авиации США (FAA) замедлило воздушное сообщение и даже посадило некоторые самолеты в этом районе.