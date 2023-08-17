В Канаде из-за пожаров идёт массовая эвакуация

В Канаде эвакуируют 20 тысяч жителей Северо-Западных территорий. Лесные пожары вплотную приблизились к столице приполярного региона Йеллоунайфу.
В Канаде начинается массовая эвакуация населения Северо-Западных территорий.
Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Йеллоунайф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее.
Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация.
Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию Северо-Западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Йеллоунайфа в течение выходных.
Восемь населенных пунктов, в которых проживает около 6800 человек, или 15% населения региона уже эвакуировано.
В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 000 кв. км. территории
На данный момент в стране зафиксировано более 1000 действующих очагов возгорания.