В Канаде из-за пожаров идёт массовая эвакуация

В Канаде эвакуируют 20 тысяч жителей Северо-Западных территорий. Лесные пожары вплотную приблизились к столице приполярного региона Йеллоунайфу.

В Канаде начинается массовая эвакуация населения Северо-Западных территорий.

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Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Йеллоунайф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее.

Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация.

Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию Северо-Западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Йеллоунайфа в течение выходных.

Восемь населенных пунктов, в которых проживает около 6800 человек, или 15% населения региона уже эвакуировано.

В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 000 кв. км. территории

На данный момент в стране зафиксировано более 1000 действующих очагов возгорания.