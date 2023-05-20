Лесной пожар в Испании: эвакуировано более 700 человек

Более 400 пожарных и военных пытаются ликвидировать сильный лесной пожар на западе Испании. Борьбу с разгулом стихии осложняет сильный ветер.

Более семисот человек были эвакуированы в районе Лас-Урдес в провинции Касерес на западе Испании из-за сильного пожара, вспыхнувшего здесь в среду. Как сообщается, пострадали 8 с половиной тысяч гектаров леса, на борьбу с разгулом стихии были направлены более 400 пожарных и военных. Их задача осложняется сильным ветром, с порывами до 60 километров в час.

Основная версия пожара - умышленный поджог. По словам властей, огонь вспыхнул сразу в двух местах практически одновременно.