Как спасти шведские леса?

Швеция – один из крупнейших в мире экспортёров древесных материалов, но многие практики местных лесников никак не вяжутся с экологическими целями Евросоюза.

Раньше здесь был пышный лес, а теперь это бесплодный пустырь, лишённый верхнего слоя почвы, жизненно важного для биоразнообразия. Этот шведский лес стал жертвой сплошной рубки, которую так любят крупные компании, ведь это простой и быстрый способ заработать много денег.

"На этом огромном по меркам южной Швеции участке срубили все деревья, – говорит Пер Йибон из Шведского общества охраны природы. – Это произошло лет 5 назад, но экосистема будет ещё очень долго восстанавливаться".

"Владельцы леса следуют такой логике: у нас есть машины, оборудование, почему бы не приехать и не вырубить всё сразу? Мы тут же получим годовой доход", – поясняет эколог.

Быстрый и простой способ определить возраст дерева – обнять его. Euronews

В естественных условиях такая сосна живёт около тысячи лет. Но, по словам Пера, скорее всего, её срубят, когда ей будет лишь 60.

Значит, через 60 лет от этого маленького дерева останется лишь пень?

"Меня это печалит и злит, – признаётся Пер Йибон, – ведь шведское государство отдаёт лес на откуп промышленникам. Я не думаю, что это как-то изменится. Сосны вполне практичны, они вновь засадят участок соснами, и получится густой лес с одним видом деревьев".

При этом несколько деревьев уцелело. Закон предписывает лесорубам оставить несколько особей даже при сплошной рубке.

"Это крайне важно для дикой природы, но я не думаю, что этого достаточно", – говорит защитник шведских лесов.