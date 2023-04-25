Ликвидация разрыва: инновационные компании наводят мосты между школой и промышленностью

Спрос на квалифицированных сотрудников в секторах "синей экономики" продолжает расти — однако и в высшем образовании, и в промышленности замечают возникающий разрыв, который затрудняет студентам поиск хорошей работы, а компаниям - найм квалифицированных сотрудников.

Инновационные компании — такие, как Blått Kompetansenter — стремятся заполнить этот пробел. "Центр синих компетенций" был основан в Норвегии в 2015 году. Он имеет государственно-частную структуру собственности и работает над налаживанием связей между производителями рыбы, образовательными организациями, поставщиками технологий и оборудования, а также научно-исследовательскими институтами.

В Систранде у Euronews была возможность побеседовать с Элизабет Нордин, советником по коммуникациям в Blått Kompetansenter, работающей над проектом BRIDGES, который направлен на улучшение образования и подготовки кадров в области аквакультуры в северных странах.

Элизабет Нордин, советник по коммуникациям, "Центр синих компетенций":

"В местном сообществе здесь, на острове Фрёйя, подчеркивается важность сотрудничества между промышленностью и школами, но возможностей для этого может не хватать.

Поэтому государственные и частные организации объединились и организовали "Центр синих компетенций", чтобы помочь им в сотрудничестве. Это может быть все: от подбора персонала до помощи школам и промышленным предприятиям в совместной работе над проектами, помощь в разработке инновационных идей, инноваций в целом, а также помощь ученикам школы Гури Кунна и жителям региона в создании собственных компаний и помощь в предпринимательской деятельности. Академия, школы, промышленность и инновационные компании часто работают в своих собственных "пузырях" и редко собираются вместе на одной платформе. Поэтому то, что мы предлагаем как инновационная компания, - это быть связующим фактором и помочь им увидеть возможности сотрудничества как проверенными, так и новыми способами”.