Мир обновил рекорд по объему выбросов CO2

Объем выбросов углекислого газа за счет производства энергии в мире выросли на 0,9% и составили более 36.5 гигатонн. Показатель стал рекордным.

Об этом говорится в опубликованном отчете Международного энергетического агентства.

Среди основных причин эксперты называют экстремальные погодные условия, включая засуху и аномальную жару в некоторых регионах мира, а также отключение атомных электростанций.

Рост выбросов связали и с восстановлением активных авиаперевозок после пандемии. Кроме того, многие города стали переходить на уголь как недорогой источник энергии.

Несмотря на новый рекорд, прирост оказался меньше, чем ожидалось. Эксперты связывают это с массовым переходом на возобновляемые источники энергии и транспорт на электротяги.