Мир обновил рекорд по объему выбросов CO2

Мир обновил рекорд по объему выбросов CO2Комментарии
Euronews
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Объем выбросов углекислого газа за счет производства энергии в мире выросли на 0,9% и составили более 36.5 гигатонн. Показатель стал рекордным.
Об этом говорится в опубликованном отчете Международного энергетического агентства.
Среди основных причин эксперты называют экстремальные погодные условия, включая засуху и аномальную жару в некоторых регионах мира, а также отключение атомных электростанций.
Рост выбросов связали и с восстановлением активных авиаперевозок после пандемии. Кроме того, многие города стали переходить на уголь как недорогой источник энергии.
Несмотря на новый рекорд, прирост оказался меньше, чем ожидалось. Эксперты связывают это с массовым переходом на возобновляемые источники энергии и транспорт на электротяги.