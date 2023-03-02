English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Мир обновил рекорд по объему выбросов CO2

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Архив
Архив   -  Авторское право  Delcia Lopez/AP

Объем выбросов углекислого газа за счет производства энергии в мире выросли на 0,9% и составили более 36.5 гигатонн. Показатель стал рекордным.

Об этом говорится в опубликованном отчете Международного энергетического агентства. 

Среди основных причин эксперты называют экстремальные погодные условия, включая засуху и аномальную жару в некоторых регионах мира, а также отключение атомных электростанций. 

Рост выбросов связали и с восстановлением активных авиаперевозок после пандемии. Кроме того, многие города стали переходить на уголь как недорогой источник энергии.

Несмотря на новый рекорд, прирост оказался меньше, чем ожидалось. Эксперты связывают это с массовым переходом на возобновляемые источники энергии и транспорт на электротяги.