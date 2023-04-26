Суданцы бегут из страны

Тысячи суданцев воспользовались непродолжительным, постоянно нарушаемым перемирием, объявленным враждующими сторонами, чтобы покинуть зоны боевых действий и перебраться в безопасные регионы. В результате боёв уже погибли около 460 пятисот человек и более 4000 ранены.

Организации по оказанию помощи выразили растущую тревогу по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в стране, зависящей от внешней помощи.

Вооруженная группа захватила и выгнала персонал лаборатории, в которой хранятся образцы опасных заболеваний, утечка которых приведет к катастрофе.

Доктор Нима Саид Абид, представитель ВОЗ в Судане:

— Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно, потому что у нас хранятся образцы полиомиелита в лаборатории, образцы кори и холеры. Поэтому существует огромный биологический риск, связанный с захватом Центральной лаборатории общественного здравоохранения в Хартуме одной из воюющих сторон.

На территории страны, где треть 46-миллионного населения уже нуждалась в гуманитарной помощи, многочисленные агентства по оказанию помощи были вынуждены приостановить свою деятельность, а десятки больниц были вынуждены закрыться. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что идет подготовка к приему десятков тысяч людей, которые могут бежать в соседние страны.

Призывы к переговорам о преодолении кризиса в третьем по величине государстве Африки были проигнорированы. Для многих суданцев отъезд дипломатов и иностранцев является страшными признаками того, что международная общественность ожидает ухудшения ситуации. В ООН отмечают, что в ближайшие несколько дней около 270 000 человек будут искать убежище в соседних странах, таких как Чад или Южный Судан.