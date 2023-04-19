Демократия в действии: как гражданское общество в Люксембурге формирует энергетические цели?

Согласно новому климатическому плану, представленному 17 апреля, к концу десятилетия более трети энергии в Люксембурге будет поступать из возобновляемых источников.
Самая богатая страна Европы повысила свои цели в области "зеленой" энергетики и эффективности, отчасти благодаря общественной мотивации.
Все страны ЕС должны представить обновленный национальный план по энергетике и климату. В них должно быть указано, как они достигнут цели блока по сокращению выбросов CO2 на 55% к 2030 году.
"Любой, кто думает, что изменение климата не происходит, живет на другой планете", - сказал премьер-министр Ксавье Беттель на пресс-конференции.
Жители Люксембурга хорошо осведомлены об этой проблеме. Изменение климата было названо люксембуржцами самой серьезной проблемой в мире в 2019 году в ходе общеевропейского опроса.
Примечательно то, как эта маленькая страна идет по пути зеленой энергетики и вовлекает своих граждан в процесс разработки политики.
Как граждане участвуют в разработке политики в сфере энергетики
В прошлом году правительство созвало гражданский климатический совет. В задачи Klima-Biergerrot, собранного по репрезентативной выборке из 100 человек, живущих или работающих в Люксембурге, входит работа над климатическим планом Люксембурга и предложения по его изменению.
"Чрезвычайные ситуации требуют исключительных мер", - сказал премьер-министр Беттель, объявляя о начале работы совета.
"Пришло время для инновационного демократического проекта, который еще не осуществлялся в Люксембурге в такой форме. Нужно усадить общество за стол переговоров по климатической политике", - сказал глава правительства.
Народное собрание "выступило за еще более амбициозные цели для Люксембурга", говорится в заявлении правительства. Усиленные меры отражают "политическую волю правительства", отмечается в тексте. В нем подчеркивается, что проект обновления является результатом совместных усилий различных ведомств.
Это не первый случай, когда европейская страна предоставляет своим гражданам платформу для выражения мнений по вопросам климата. Созданная в 2016 году Гражданская ассамблея Ирландии представила ряд рекомендаций по справедливому переходу, которые в конечном итоге легли в основу Плана действий по климату, принятого страной в 2019 году.
Франция и Великобритания также создали советы граждан для обсуждения климатической политики.
Все жители Люксембурга смогут высказаться по окончательному варианту плана, поскольку проект открыт для общественных консультаций до 16 мая. Как и в 2022 году, граждане, НПО и лоббистские группы могут представить свои отзывы на правительственном портале.
В прошлом году, по данным сайта финансовых новостей Delano, это сделали 330 человек и 30 организаций, включая экологические группы и промышленные лобби.
Какие цели ставит перед собой Люксембург?
Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность находятся в центре внимания обновленного климатического плана Люксембурга.
К 2030 году доля ветровой, солнечной и других экологически чистых источников энергии в стране должна составить 35-37 процентов, по сравнению с предыдущей целью в 25 процентов.
"Защита климата означает скорейшую замену ископаемого топлива", - сказал министр энергетики Клод Турмес, назвав это "сложнейшей задачей".
Ветроэнергетика уже развивается полным ходом: к 2025 году она должна достичь целевого показателя 2030 года. Как показывает анализ аналитического центра по чистой энергии Ember, в Люксембурге наблюдался самый большой рост доли ветроэнергетики среди всех стран ЕС в период с 2015 по 2022 год. Рост почти на 20 процентов привел к тому, что в прошлом году доля ветра в электроэнергии составила 26,9 процента.
Правительство также стремится повысить энергоэффективность, сократив спрос на энергию на 44 процента к 2030 году.
"Социальный лизинг" автомобилей и повышение налога на выбросы
В проекте плана представлен ряд других экологических мер, некоторые из которых были разработаны в ходе общественных обсуждений.
Среди наиболее "инновационных" из 197 предложений - предложение о "социальном лизинге" электромобилей, которым смогут воспользоваться малообеспеченные семьи.
Подчеркивая необходимость "справедливого перехода", проект плана предусматривает дальнейшее повышение в стране налога на выбросы CO2. Введенный в 2021 году закон обязывает компании, выбрасывающие парниковые газы сверх определенного лимита, платить налог, который направляется на помощь бедным семьям и инвестиции в проекты зеленой энергетики.
Обновленный план также направлен на постепенный отказ от отопления с использованием ископаемого топлива на основе добровольного подхода.
На местном уровне правительство продолжит оказывать финансовую поддержку муниципалитетам, участвующим в энергетическом переходе.