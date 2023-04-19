Демократия в действии: как гражданское общество в Люксембурге формирует энергетические цели?

Согласно новому климатическому плану, представленному 17 апреля, к концу десятилетия более трети энергии в Люксембурге будет поступать из возобновляемых источников.

Самая богатая страна Европы повысила свои цели в области "зеленой" энергетики и эффективности, отчасти благодаря общественной мотивации.

Все страны ЕС должны представить обновленный национальный план по энергетике и климату. В них должно быть указано, как они достигнут цели блока по сокращению выбросов CO2 на 55% к 2030 году.

"Любой, кто думает, что изменение климата не происходит, живет на другой планете", - сказал премьер-министр Ксавье Беттель на пресс-конференции.

Жители Люксембурга хорошо осведомлены об этой проблеме. Изменение климата было названо люксембуржцами самой серьезной проблемой в мире в 2019 году в ходе общеевропейского опроса.

Примечательно то, как эта маленькая страна идет по пути зеленой энергетики и вовлекает своих граждан в процесс разработки политики.

Как граждане участвуют в разработке политики в сфере энергетики

Люксембург в солнечную погоду REUTERS

В прошлом году правительство созвало гражданский климатический совет. В задачи Klima-Biergerrot, собранного по репрезентативной выборке из 100 человек, живущих или работающих в Люксембурге, входит работа над климатическим планом Люксембурга и предложения по его изменению.

"Чрезвычайные ситуации требуют исключительных мер", - сказал премьер-министр Беттель, объявляя о начале работы совета.

"Пришло время для инновационного демократического проекта, который еще не осуществлялся в Люксембурге в такой форме. Нужно усадить общество за стол переговоров по климатической политике", - сказал глава правительства.

Народное собрание "выступило за еще более амбициозные цели для Люксембурга", говорится в заявлении правительства. Усиленные меры отражают "политическую волю правительства", отмечается в тексте. В нем подчеркивается, что проект обновления является результатом совместных усилий различных ведомств.

Чрезвычайные ситуации требуют исключительных мер

Это не первый случай, когда европейская страна предоставляет своим гражданам платформу для выражения мнений по вопросам климата. Созданная в 2016 году Гражданская ассамблея Ирландии представила ряд рекомендаций по справедливому переходу, которые в конечном итоге легли в основу Плана действий по климату, принятого страной в 2019 году.

Франция и Великобритания также создали советы граждан для обсуждения климатической политики.

Все жители Люксембурга смогут высказаться по окончательному варианту плана, поскольку проект открыт для общественных консультаций до 16 мая. Как и в 2022 году, граждане, НПО и лоббистские группы могут представить свои отзывы на правительственном портале.

В прошлом году, по данным сайта финансовых новостей Delano, это сделали 330 человек и 30 организаций, включая экологические группы и промышленные лобби.

Какие цели ставит перед собой Люксембург?

В формировании климатических целей участвуют жители Люксембурга REUTERS

Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность находятся в центре внимания обновленного климатического плана Люксембурга.

К 2030 году доля ветровой, солнечной и других экологически чистых источников энергии в стране должна составить 35-37 процентов, по сравнению с предыдущей целью в 25 процентов.

"Защита климата означает скорейшую замену ископаемого топлива", - сказал министр энергетики Клод Турмес, назвав это "сложнейшей задачей".

Ветроэнергетика уже развивается полным ходом: к 2025 году она должна достичь целевого показателя 2030 года. Как показывает анализ аналитического центра по чистой энергии Ember, в Люксембурге наблюдался самый большой рост доли ветроэнергетики среди всех стран ЕС в период с 2015 по 2022 год. Рост почти на 20 процентов привел к тому, что в прошлом году доля ветра в электроэнергии составила 26,9 процента.

Правительство также стремится повысить энергоэффективность, сократив спрос на энергию на 44 процента к 2030 году.

"Социальный лизинг" автомобилей и повышение налога на выбросы

В проекте плана представлен ряд других экологических мер, некоторые из которых были разработаны в ходе общественных обсуждений.

Среди наиболее "инновационных" из 197 предложений - предложение о "социальном лизинге" электромобилей, которым смогут воспользоваться малообеспеченные семьи.

Подчеркивая необходимость "справедливого перехода", проект плана предусматривает дальнейшее повышение в стране налога на выбросы CO2. Введенный в 2021 году закон обязывает компании, выбрасывающие парниковые газы сверх определенного лимита, платить налог, который направляется на помощь бедным семьям и инвестиции в проекты зеленой энергетики.

Обновленный план также направлен на постепенный отказ от отопления с использованием ископаемого топлива на основе добровольного подхода.

На местном уровне правительство продолжит оказывать финансовую поддержку муниципалитетам, участвующим в энергетическом переходе.