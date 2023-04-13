Мусорный кризис: почему Рим отправляет свои отходы в Амстердам?

Начиная с апреля Рим будет еженедельно отправлять в Амстердам 900 тонн мусора.

Итальянская столица утопает в отходах. Четыре миллиона жителей производят больше, чем город может утилизировать.

Начиная с середины апреля, специальный поезд будет перевозить часть этого мусора за 1700 км на север, в Нидерланды, для сжигания.

Это самое "экологичное" решение, утверждают власти.

Как же оно будет работать?

Почему Рим отправляет мусор в Амстердам?

Рим не имеет возможности перерабатывать производимые им отходы.

В прошлом году огромный пожар нанес серьезный ущерб крупнейшему в городе предприятию по переработке отходов. Новая установка не будет введена в эксплуатацию по крайней мере до 2026 года.

У римских властей не так много вариантов решения проблемы. Конечно, они могли бы захоронить отходы на свалке, где они медленно разлагались бы, выделяя огромное количество вредного газа метана. Но вместо этого город заключил соглашение с амстердамской компанией AEB, которая занимается переработкой отходов. AEB согласилась принимать по 900 тонн мусора в неделю.

Отходы будут спрессованы в огромные тюки и погружены в 16 железнодорожных вагонов для долгого путешествия на север.

По данным итальянской газеты La Reppublica, Рим готов платить 200 евро за тонну отходов. За три года сумма составит около 28 миллионов евро.

Мусор на свалке при разложении выделяет большое количество метана. Canva

Каковы экологические последствия отправки римского мусора в Амстердам?

Сжигание отходов не лучшим образом сказывается на окружающей среде. При сжигании тонны бытовых отходов выделяется около 1,3 тонны CO2.

При этом также образуется вредная зола и другие токсичные побочные продукты.

Но захоронение отходов на свалках еще хуже. При разложении органических веществ без доступа кислорода образуется газ метан. Метан по потенциалу парникового эффекта в несколько раз превышает парниковый эффект СО2.

"Захоронение отходов, которое до сих пор осуществляется во многих странах Европы, это низкосортный метод утилизации отходов с вредными экологическими последствиями, в основном из-за выбросов метана", - говорится в заявлении AEB.

Получаемую при сжигании отходов энергию можно использовать, тогда как выделение энергии при гниении мусора невозможно.

Часть амстердамской сделки включает условие, что энергия, полученная из этого мусора, будет использоваться в домах Амстердама. AEB уже подает энергию примерно в 30 000 домов в городе.

Однако ни один из этих вариантов не является благоприятным для планеты. Устойчивый подход предполагает минимизацию количества производимого мусора.

Куда еще в мире отправляют мусор?

Мусор - это большой бизнес.

По данным Центрального статистического бюро, в 2020 году Нидерланды приняли 24 миллиона тонн мусора.

В Европе идет активная "торговля мусором" между городами. Гамбург, например, принимает отходы из Нидерландов. Копенгаген "импортирует" отходы из Великобритании. Вена завозит их на переработку из Италии и Германии.

Однако большая часть отходов ЕС экспортируется за пределы блока, в частности в Турцию и Индию.

В глобальном масштабе страны импортируют миллионы тонн отходов. До 2018 года больше всего мусора ввозил Китай. Он импортировал около 7,3 млн тонн пластиковых отходов и 29,9 млн тонн бумажных отходов в год. Позже правительство ввело ограничения.

Некоторые страны страдают от последствий неправильного обращения с отходами, когда мусор отправляется туда, где нет возможности с ним справиться.