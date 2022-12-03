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мир

Борьба с пластиковыми отходами: ООН готовит глобальное соглашение

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 Ирина Шелудкова
Эксперты будут работать над договором в течение двух лет
Эксперты будут работать над договором в течение двух лет   -   Авторское право  Odelyn Joseph/AP

В ООН готовят первое в истории глобальное соглашение по борьбе с пластиковыми отходами. 

В течение недели в Уругвае две тысячи экспертов со всего мира обсуждали проект договора. Ожидается, что документ будет утвержден в ближайшие два года.

По оценкам ООН, к 2050 году в океане будет больше пластика чем рыбы, если люди не осознают масштабы вреда.

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила: 

"Мы должны избавиться избавиться от проблематичных и ненужных предметов из пластика и найти им замену. Гарантировать, что создаваемая продукция из пластика может быть повторно использована, переработана либо ее можно отправить в компост. Гарантировать, что изделия из пластика проходят такой цикл на практике, а не в теории и на бумаге. Уметь обращаться c пластмассой, которую невозможно повторно использовать и, конечно, говорить о возможных заменах в производственной цепочке". 

В ходе первого раунда переговоров обозначились противоречия: некоторые страны настаивают на глобальных требованиях, другие предлагают решать проблему на национальных уровнях, а есть и те кто считает необходимым оба варианта.