Италия: экологичные мусоровозы

Вместо гудков мусоровозов — топот копыт по брусчатке: в маленьком итальянском городе Артена, недалеко от Рима, отходы увозят на спинах трех мулов. Каждый день, по пять-шесть часов, Мела, Джойя и Пастора тянут по узким улицам мешки с мусором, а владелец животных помогает местным жителям его сортировать.

На переработку отправляется больше 80% мусора, собранного в историческом центре.

"Мой отец и дядя научили меня всему, а я передал свой опыт сыну. Вверх, вниз, узкие виражи... Мулы — очень умные, они отлично входят в повороты", — рассказал владелец животных Эмилио Буччи.

Город Антера построен на склонах гор Лепини, из-за рельефа с большим количеством спусков и подъемов его исторический центр полностью закрыт для машин. Но не для мулов. Так что когда животные не перевозят мусор, они работают как туристические автобусы и возят на спине гостей города.