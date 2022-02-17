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мир

Тунис избавится от итальянского мусора

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 Alexander Kazakevich
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Тунис избавится от итальянского мусора
Авторское право  FETHI BELAID/AFP or licensors

Тунис отправит обратно в Италию контейнеры с бытовыми отходами, которые нелегально попали в североафриканский порт Сус в 2020 году. Об этом на этой неделе сообщил министр окружающей среды Туниса после того, как было заключено соответствующее соглашение с итальянскими властями. Первая партия из 213 контейнеров отправится в порт Салерно 19 февраля.

Более 280 контейнеров из Южной Италии были ввезены в Тунис местной компанией по ложной декларации: под видом пластиковых отходов, якобы направленных на сортировку и переработку для дальнейшего реэкспорта и утилизации в Европе. Сумма незаконной сделки превысила 5 миллионов евро.

Тунисские экоактивисты неоднократно выступали с требованиями вернуть мусор Италии, поскольку, по их мнению, страна не справляется с утилизацией своих собственных отходов, а нахождение контейнеров в порту представляет опасность для окружающей среды. Так, в конце декабря прошлого года 69 контейнеров были затронуты пожаром.

В отношении 26 человек, причастных к нелегальному трафику мусора, открыто уголовное дело.