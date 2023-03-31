Найдите 100 скульптур датского художника

Датский художник Томас Дамбо известен тем, что использует переработанную древесину для создания скульптур великанов, вполне добродушных, но поражающих воображение.

Соорудив 99 деревянных троллей в Дании, Бельгии, Германии, США, Пуэрто-Рико и Южной Корее, он только что добавил к этим мифическим существам сотого родственника. Но он находится в секретном месте.

Чтобы найти 100-го тролля, нужно сначала отыскать 99 остальных. По словам автора, эти создания приглашают всех отправиться на поиски сокровищ, а не просто посмотреть на скульптуры, - найти и увидеть спрятанные сокровища в природе.

Где можно найти троллей?

Томас Дамбо придумал довольно сложный процесс поиска сокровищ, чтобы найти "Лунную мать", свою 100-ю скульптуру, изображающую беременную мать, которая, по его словам, "заползла в самое тайное место в лесу", чтобы родить.

Его гигантские фигуры вдохновлены скандинавскими народными сказками. Они часто располагаются вдали от проторенных троп, побуждая детей и взрослых выбраться на природу и показать, что можно сделать из переработанных материалов.

"Я надеюсь, что мое искусство может стать частью движения, которое покажет людям, что мусор - это не отвратительно, не бесполезно и не то, что нужно просто сжигать, - объясняет Дамбо. - Это то, что имеет ценность, способную привлечь тысячи людей, чтобы найти его, как сокровище в конце поисков клада".

Скульптуры Дамбо увидели около 10 миллионов человек. Каждая из них уникальна, со своим именем, дизайном и индивидуальностью.

Как завершить поиски сокровищ?

Чтобы найти "Лунную мать", известную на датском языке как "Måne Mor", поклонникам придется собрать воедино коды на табличках рядом с его первыми 99 троллями по всему миру. Хотя их можно найти во многих странах, большинство оставлены в США и родной Дании Дамбо.

Дамбо потратил девять лет на создание этих мифических персонажей и хотел сделать что-то особенное для сотого великана.

"Я решил сделать суперсекретного тролля и превратить все в сложный поиск сокровищ, который приведет вас ко всем другим троллям, которых я создал за эти годы", - говорит он.

Когда поклонники найдут все коды, им откроется местонахождение нового тролля.

"Это немного загадочно, немного сложно", - признается Дамбо.

Как Томас Дамбо создает своих троллей?

Работы Дамбо сделаны почти полностью из переработанных материалов. Например, лицо "Лунной матери" сделано из дубовых обрезков датской компании по производству напольных покрытий.

"Мне нравится создавать все свои работы из мусора, потому что я считаю, что мусор - это сокровище", - говорит Дамбо.

Во время строительства своей 100-й работы Дамбо пошел на крайние меры, чтобы сохранить объект в тайне. Он даже не сообщал своей команде точное местоположение до последних этапов.

Он также заставил свою команду каждый день ходить по другому пути, чтобы не оставлять следов и не привлекать посетителей.

Некоторые из мест расположения троллей Дамбо находятся в отдаленной дикой местности, и его команде пришлось вручную доставлять все материалы на место строительства.