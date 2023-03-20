Страны-члены ООН одобрили новый доклад МГЭИК об изменении климата

В воскресенье правительства стран мира одобрили важный доклад ООН об изменении климата после того, как голосование по нему откладывалось из-за борьбы между богатыми и развивающимися государствами — члены Организации не могли договориться о целевых показателях выбросов и размере финансовой помощи уязвимым странам. Представители Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, США и Евросоюза долго спорили о формулировках ключевых моментов текста, но в итоге поддержали документ.

Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) готовили сотни ведущих ученых мира. Он завершает серию исследований о глобальном потеплении, проведенных с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году.

Краткая версия документа была утверждена утром в воскресенье, но согласование основного текста затянулось еще на несколько часов, и некоторые наблюдатели опасались, что его публикацию придется отложить.

Страны подписывают научные отчеты нечасто, но в этот раз предполагается, что такой процесс заставит правительства согласиться с выводами доклада как с авторитетным советом и основывать свою экологическую политику на нем.

Что такое доклад МГЭИК?

С момента своего основания в 1988 году МГЭИК опубликовала шесть таких докладов. Они представляют собой наиболее полные и авторитетные свидетельства о вызванном человеком изменении климата.

И поскольку проблема изменения климата становится всё более насущной, новая публикация — "фундаментальный" документ для будущего климатической повестки.

Чего ожидать от нового доклада МГЭИК?

Каждые пять-семь лет МГЭИК публикует серию отчетов, в которых обобщает последние данные об изменении климата. Доклады готовятся по итогам деятельности трех рабочих групп, которые занимаются научными аспектами изменения климата, его последствиями и возможными решениями.

МГЭИК также опубликовала 14 "специальных докладов", которые посвящены конкретным областям, включая авиацию, выбросы и океаны.

Сегодняшний доклад МГЭИК станет заключительным в этом цикле. Он основан на информации из шести опубликованных на сегодняшний день документов, а ключевые моменты в нем выделили три рабочих группы.

В каждом из докладов содержались решительные заявления о реальности изменения климата — от единогласного консенсуса о том, что его причиной является деятельность человека, до рисков, с которыми сталкивается половина человечества.

Местный житель тянет за собой вещи, передвигаясь через затопленные земли. Синд, Пакистан. 25 октября 2022. Fareed Khan/AP Photo

Кто пишет доклад МГЭИК?

В состав Межправительственной группы экспертов по изменению климата входят 195 стран-членов.

Сотни ученых работают вместе, чтобы собрать доказательства изменения климата со всего мира. Они изучают данные и приходят к выводам, определяя ключевые идеи в тысячах исследований, публикуемых каждый год.

Доклад — совместная работа правительств и ученых. Каждая его строчка обсуждается и утверждается всеми членами МГЭИК. Такой подход гарантирует, что информация не только научно достоверна, но и актуальна для вовлеченных правительств.

Анализ, проведенный британским новостным изданием Carbon Brief, показывает, что за последние 30 лет количество женщин и экспертов из стран Глобального Юга в МГЭИК увеличилось, но их по прежнему недостаточно.

В 1990 году менее 10% от 100 авторов составляли женщины и менее 20% — представители "Глобального Юга". В составлении нового доклада участвуют 700 авторов, из которых 30% — женщины и более 40% — представители "Глобального Юга".

Зачем нам доклады МГЭИК?

Выводы, к которым приходит МГЭИК, используют правительства, предприятия и другие сообщества, все, кто стремится понять причины и последствия изменения климата, — для принятия решений в будущем. Они показывают реальное положение дел и дают план срочных действий, которые необходимо предпринять миру.

Председатель МГЭИК Хёсон Ли заявил на заседании группы, что сводный доклад станет "основополагающим политическим документом для формирования климатических действий в оставшуюся часть этого поворотного десятилетия".

Доклад также обеспечивает основу для координации усилий ученых. Циклы отчетности синхронизируются с международными научными усилиями, и в их рамках проводятся эксперименты для проверки надежности современных моделей изменения климата.