Энергетика и климат в центре внимания на встрече в Саппоро

Euronews

В японском Саппоро встречаются в эти выходные министры по вопросам окружающей среды, энергетики и экологии Группы Семи (G7). Важнейшей темой дискуссий станет стабилизация энергетического рынка, как сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. Сокращение глобальных вредных выборосов и помощь развивающимся странам в этом процессе также будут в центре внимания на встрече.

Согласно японским СМИ, министры могут договориться о том, что к 2030-му году следует достичь обеспечения 150 млн кВт электроэнергии за счет ветрогенерации (увеличение в 7 раз по сравнению с 2021 годом). Ожидается, что и солнечной энергетике будет отведено важное место. Страны G7 планируют в три раза повысить объемы электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, до 1 млрд кВт.

На фоне увеличения вложений в возобновляемые источники энергии, в том числе с помощью водорода и аммиака, предполагается, что министры согласятся на этом этапе с допустимостью инвестиций в добычу природного газа. В любом случае все принятые решения станут известны только по мере поступления информации из Саппоро.

В Саппоро принимаются серьезные меры безопасности, особенно после взрыва в городе Вакаяма во время выступления там премьер-министра страны. Фумио Кисида был тут же эвакуирован в полицейское управление, которое уже покинул. Нападение совершил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси на западе страны, по сообщениям агентства Киодо. Злоумышленник задержан, его мотивы выясняются.