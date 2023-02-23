Почему в Великобритании образовался дефицит помидоров?

Если вы живете в Великобритании, вы, вероятно, замечали, как выглядят полки в вашем местном супермаркете.

В последние дни магазины страны столкнулись с нехваткой помидоров и других овощей. Вплоть до того, что Asda, третий по величине супермаркет Великобритании, даже ввёл временное ограничение на три упаковки помидоров в одни руки, в то время как другая сеть, Morrisons, заявила, что введет ограничение на два вида продуктов.

Многие пользователи социальных сетей в Великобритании обратились в Twitter, чтобы заявить о нехватке свежих помидоров. Но другие обвиняют в дефиците "брексит".

Вот этот пользователь, например так и говорит, что это "прямой результат "брексита" на практике".

Так почему же сейчас в Великобритании дефицит томатов? "Куб" решил познакомиться с проблемой ближе, чтобы понять, что же происходит на самом деле.

Супермаркеты обвинили в перебоях плохую погоду в Марокко и Испании, основных поставщиках помидоров. По данным посольства Великобритании, 25% помидоров, потребляемых в Великобритании, поступают из Марокко.

Это правда, что Марокко и Испания испытали необычно низкие температуры в последние недели. Директор Британского розничного консорциума сообщил нам по электронной почте:

"Сложные погодные условия на юге Европы и в Северной Африке помешали урожаю некоторых фруктов и овощей, включая помидоры и перец".

Но Марокко и Испания также снабжают другие страны ЕС, и многие в социальных сетях разместили фотографии до отказа заполненных полок, как, например, здесь, во Франции.

Так в чем же причина? Мы задали этот вопрос Крису Уайту, директору FruitNet. И вот что он ответил:

"Откровенно говоря, менее затратно для поставщика поставлять, скажем, в Нидерланды и другие страны, в Германию и так далее, потому что у них нет этих 25 миль Ла-Манша для переговоров, которые добавляет расходы".

Мы поговорили с другой ассоциацией фермеров, которая объяснила нам, что ситуация усугубляется меньшим производством помидоров в теплицах в Великобритании и в крупных странах-производителях, таких, как Нидерланды, из-за высоких затрат на электроэнергию. Но как насчет "брексита" в этой ситуации?

Мы задали вопрос Пекке Песонену, директору ассоциации фермеров ЕС.

"Конечно, то, что теперь у нас есть правила "брексита" не облегчает ситуацию, и в некоторых случаях это действительно может повлиять. Но я бы сказал, что главная причина — это погода и рост цен на энергию".

В Европе The Independent также сообщила, что Ирландия начинает сталкиваться с аналогичной проблемой. По словам производителей и экспертов, ситуация может занять еще пару недель, прежде чем помидоры снова вернутся в супермаркеты.