Российские активисты со статусом "иноагентов" рискуют всем ради климата

Александра Королева - руководитель одной из старейших российских экологических групп "Экозащита!", основанной в прибалтийском Калининграде ещё 1989 году. С тех пор у группы, по словам экоактивистки, было "более чем достаточно времени, чтобы разозлить российское государство".

В 2003 году организация заставила транснациональную энергетическую корпорацию "Лукойл" провести международную экспертизу нефтяного проекта в Балтийском море и инвестировать в спутниковые технологии для отслеживания возможных разливов нефти.

В 2009 году они вместе с партнерами в Германии работали над тем, чтобы предотвратить ввоз ядерных отходов в Россию.

А летом 2014 года "Экозащита!" была включена в список "иностранных агентов".

Принятый в 2012 году закон об "иностранных агентах" сначала был направлен против любой организации, которая получала какое-либо финансирование из иностранных источников или находилась под иностранным влиянием и занималась политической деятельностью в России. С тех пор он был постепенно распространен на все слои общества, включая любых активистов и СМИ.

"Иностранные агенты" должны отчитываться о своих доходах и расходах, проходить финансовый аудит и помечать публикации пространными заявлениями об отказе от ответственности.

Закон вышел на новый уровень после начала войны в Украине. Российские власти начали использовать его для подавления любого инакомыслия или критики кремлёвского режима, закрывая правозащитные организации и медиа-проекты и уничтожая группы активистов. "Иностранным агентам" был запрещен доступ к ключевым сферам общественной жизни.

Быть заклейменным как "иностранный агент

Поначалу, когда эта мера была впервые введена, Александра и представители других гражданских организаций, получившие клеймо "иноагентов", шутили, что это "элитный клуб" - знак качества их работы.

"Затем очень скоро стало ясно, что каждый человек с гражданской позицией может стать иностранным агентом," - говорит Александра.

Калининградские активисты приняли решение действовать так, как будто закона вообще не существует, отказавшись выполнять его требования.

"Мы не выполняли ни одного из абсурдных требований закона: не маркировали сайт и публикации оскорбительной пометкой "иностранный агент", не согласовывали мероприятия с Министерством юстиции, не направляли дополнительные отчеты в проверяющие органы", - объясняет Королева.

"В течение пяти лет эта тактика работала," - говорит Александра. Экоактивисты успешно защищали климат и права граждан. Но стали появляться "абсурдные огромные" штрафы. Уже вскоре общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей (около 13 тысяч евро).

Не желая ближе знакомиться с российской тюремной системой, 5 июня 2019 года вместо того, чтобы идти на допрос, я села в автобус из Калининграда в Клайпеду, и уехала в Литву. Александра Королёва

В 2018 году счета организации были заморожены, а в 2019 году против Александры возбудили пять уголовных дел - по одному за каждый из просроченных штрафов. Ей грозило до двух лет лишения свободы.

"Не желая близко знакомиться с российской тюремной системой, 5 июня 2019 года вместо того, чтобы идти на допрос, я села в автобус из Калининграда в Клайпеду, уехав в Литву, - рассказывает Александра. -А 8 июня я прилетела в Германию, где спустя шесть месяцев получила статус политического беженца".

Организация "Экозащита!" - один из истцов в первом в России деле о защите климата.

Иск, поданный в сентябре 2022 года коалицией правозащитных организаций и активистов, оспаривает климатическую стратегию страны, утверждая, что она полна "критическими недостатками". Если бы все страны использовали экологическую стратегию России, то, согласно одному из докладов, глобальное потепление в мире достигло бы 4°C.

В деле также говорится, что недостаточные шаги России в области климата "нарушают как конституцию России, так и Европейскую конвенцию по правам человека".

Серьёзные риски репрессий в отношении гражданского общества

Дело о климате было подано 11 сентября. Пять дней спустя Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека. Это дело может оказаться в числе последних, которое Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит в отношении России.

18 человек и две организации подали иск, несмотря на значительные риски, связанные с подавлением государственной оппозиции.

Российские политики обвинили тех, кто стоит за иском, в использовании "мифа" об изменении климата для начала "широкомасштабной юридической диверсии". Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал это "прямой подготовкой к новой пропагандистской кампании против нашей страны и откровенному шантажу российского руководства".

Однако давление, с которым сталкиваются активисты, выходит за рамки борьбы с отсутствием решительных действий российских властей в области климата.

Как напоминает Александра Королева, сейчас (на начало февраля 2023 года) в списке иностранных агентов уже сотня организаций, 62 физлица и 236 организаций или физлиц, признанных иноагентами в качестве СМИ.

Власти настаивают на том, что закон об иноагентах не носит дискриминационного характера. Но к 2021 году 22 из 32 экологических организаций, которые были первоначально включены в список, уже закрылись. Горстка организаций пока пытается выжить, приспосабливаясь к ужесточению ограничений на любую правозащитную деятельность.

Ужесточились ли законы об "иностранных агентах" после начала войны в Украине?

Преследование активистов и критиков гражданского общества только усилилось, когда в прошлом году был ужесточен закон об "иностранных агентах".

Определения были изменены до такой степени, что практически любое физическое или юридическое лицо - независимо от национальности или местонахождения - может быть признано "иностранным агентом". Понятие "политической деятельности" теперь включает в себя любые выраженные "мнения о решениях или политике государственных органов".

Это означает, что любой, кто выражает гражданскую позицию или высказывается против политики России, может быть классифицирован как "иностранный агент". Властям достаточно провозгласить, что человек или организация находятся под "иностранным влиянием".

Новый закон также исключает участие "иностранных агентов" в жизненно важных сферах общественной жизни. Он включает запреты на такие действия, как:

работа на государственных должностях,

работа в качестве эксперта при проведении экологической экспертизы,

обучение детей,

выплата пожертвований на политические кампании или

помощь в организации общественных собраний.

Главным признаком этого широкомасштабного подавления групп гражданского общества стал случай, произошедший в конце января.

Московская Хельсинкская группа, старейшая и последняя независимая правозащитная организация России, получила приказ о своём закрытии. Формальная причина, указанная судьей в Московском горсуде, заключалась в том, что члены группы участвовали в мероприятиях "за пределами своего региона" (т.е. Москвы) без надлежащей регистрации.

Валерий Борщов, сопредседатель МХГ заявил суду во время слушаний, что роспуск организации - это "серьезный удар по правозащитному движению не только в России, но и в мире".

Организация была одной из первых, кто осудил дискриминационный закон об "иностранных агентах". МХГ также входит в группу истцов по делу об экологических претензиях к российским властям.

Российские активисты призывают к поддержке

Репрессивные меры принимаются и вне рамок этих законов.

Тем, кто участвует в экологических протестах, грозят огромные штрафы, задержания и порча имущества, как свидетельствуют сами участники таких акций. Правозащитные организации, ведущие учёт преследований со стороны властей, отмечают, что общественные лидеры подвергались избиениям со стороны "неизвестных лиц", арестам и обыскам со стороны репрессивных органов.

Российский социально-экологический союз документирует преследования, которым подвергаются экоактивисты в России, в ежемесячных отчетах. Виталий Серветник - сопредседатель союза. По его словам, толчком к созданию регулярных отчетов послужила постепенная деградация экологического регулирования и введение закона об "иностранных агентах".

Экологические активисты на протестном митинге в Архангельске (15 марта 2020 г.) Ilya Leonyuk / AP Photo

Активисты решили отслеживать эту динамику, в первую очередь для того, чтобы представить обществу "более широкую картину": "Мы хотели, чтобы наши коллеги могли видеть, что с нами происходит... но кроме того, донести полную картину событий до властей и всему миру," - говорит Виталий.

Цель - не просто распространить информацию о давлении, с которым сталкиваются активисты, а рассмотреть ситуацию более глубоко и предложить способы, которыми люди могут поддержать активистов.

"Мы не только публикуем информацию о давлении, но и предлагаем решения: вы можете отправить такое-то письмо властям или подписать такую-то петицию, пожертвовать деньги на оплату того или иного штрафа", - рассказывает Виталий.

Защитники окружающей среды не унывают, несмотря на давление

Активисты продолжают защищать окружающую среду и бороться за экологию в России. Эти проекты жизненно важны - особенно за пределами крупных городов - и те, кто в них участвует, работают над ними годами.

"С европейской точки зрения это деятельность представляется весьма рискованной, - объясняет Виталий. - Но если посмотреть на страны южного полушария, вы увидите, что там людей не сажают в тюрьму или штрафуют, а порой убивают за то, что они делают."

Виталий также отмечает, что для человека, который не может дышать из-за загрязнения окружающей среды или не может пить отравленную химическими элементами воду, угроза штрафа или тюремного заключения - ничто по сравнению с экологической угрозой для жизни, как его самого, так и окружающих.

Давление, с которым сталкиваются активисты, является частью длинной истории ослабления защиты окружающей среды и её защитников. В России бывают хорошие и плохие годы.

Преследование экологических и гражданских организаций в России, разумеется, усилилось после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года. Как поясняет Виталий, люди меньше протестуют, а уголовных преследований активистов становится всё больше. Вместо одного-двух уголовных дел, которые периодически возбуждали в прошлые годы, теперь таких процессов по пять-шесть каждый месяц. В 2022 году было вынесено больше приговоров, чем за все предыдущие годы.

"И все же мы видели, как люди протестовали в прошлом году, даже в такой непростой атмосфере", - говорит Виталий.

Могло ли в России все быть иначе?

"Экозащита" была в числе 73 российских НПО, подавших жалобу в ЕСПЧ ещё в 2013 году, до появления списка "иностранных агентов".

В прошлом году ЕСПЧ постановил, что закон об иноагентах и вторжение государства в деятельность общественных организаций не соответствует принципам демократического общества. Согласно решению суда, классификация организаций как занимающихся "политической деятельностью" и получающих "иностранное финансирование" основана на слишком широком и непредсказуемом толковании этих терминов.

Закон об "иноагентах" разрушил существующую структуру общественных организаций, которая могла бы удержать молодую демократию от сползания в пропасть. Александра Королёва

Но для тех, подал жалобу на российские власти, решение суда, возможно, несколько запоздало: к моменту вынесения вердикта ЕСПЧ половина организаций, подавших жалобу, уже закрылась.

"Поражение самых сильных гражданских организаций помогло диктатуре остаться у власти и, в конце концов, начать полномасштабную войну в Украине, шантажируя весь мир ядерной угрозой", - говорит Александра Королева.

"Закон об "иноагентах" разрушил существующую структуру общественных организаций, которая могла бы удержать молодую демократию от сползания в пропасть".