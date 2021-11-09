Экологи обеспокоены рекультивацией “химического Чернобыля” под Петербургом

Более двух десятилетий экологи борются за ликвидацию полигона “Красный Бор” под Санкт-Петербургом, который называют “химическим Чернобылем”. Ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки, но все еще вызывает опасение у активистов.

Полигон “Красный Бор”, получивший название “химический Чернобыль”, самая крупная на Северо-Западе России свалка химических отходов, готовится к рекультивации - комплексу мер по экологическому и экономическому восстановлению.

Однако проект второго этапа, представленный недавно на общественных слушаниях, вызвал вопросы у экологов и экспертов, которые вынесли около 20 замечаний. Одно из главных опасений, что полигон может каким-то образом продолжить свое существование, угрожая экологической безопасности региона.

Осень особенно опасна

Обводной канал полигона "Красный бор". Виктория Маркова

“Красный Бор”, который занимает площадь в 67 гектаров, называют “химическим Чернобылем” не случайно. Расположенный всего в 30 километрах от центра Санкт-Петербурга и в шести - от города Колпино, он хранит 700 тысяч тонн жидких промышленных отходов II класса и два миллиона тонн промышленных отходов.

И уже много лет является потенциальной угрозой для жителей Петербурга и всего региона. По информации международной экологической организации “Беллона”, вода на выходе с полигона в магистральном канале почти в 100 раз превышает фоновые показатели загрязненности.

“Стоки характеризуются очень высокой минерализацией и большим количеством сульфатов и хлоридов, соединений азота и бромидов, фенолов, нефтепродуктов и ряда тяжелых металлов (кадмий, никель, хром и цинк)”, - говорится в заключении НКО.

Экологи рассказывают, что попадание опасных веществ из котлованов в окружающую среду сдерживают специально созданные конструкции - дамбы обвалования, которые находятся в критическом состоянии.

Осень и связанные с ней осадки - период особого беспокойства. “Если дождей много, то вся ливневка (вода из дождевой канализации - прим.) поступает в обводной канал (канал, созданный по периметру полигона для сбора поверхностных вод - прим.) и на очистные сооружения, мощности которых недостаточно, либо просачивается на территорию с грунтовыми водами”, - объяснила Euronews член рабочей группы Комиссии по экологии Общественного совета ГК “Росатом”, эксперт в области обращения с опасными отходами Виктория Маркова.

“Свет в конце тоннеля”

Полигон "Красный бор" занимает площадь 67 га. «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»

С 1969 года промышленные и токсичные отходы свозились сюда с предприятий Санкт-Петербурга, Ленобласти и Прибалтики. С 2014 года “Красный Бор” перестал принимать промышленные токсичные отходы, но все что было захоронено хранится до сих пор в 70 специальных картах-накопителях.

Представители Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ), межправительственной экологической организации, в которую входят представители всех стран Балтийского моря, внесли полигон в список горячих точек, которые срочно должны быть ликвидированы.

Россия взяла на себя это обязательство. Еще в начале 90-х администрация Петербурга объявила о своих намерениях обезвредить полигон, постановление о рекультивации было вынесено в 1991 году. Однако, по словам экспертов, несмотря на вложение денег, за двадцать лет ничего сделано не было: проекты устаревали, деньги кончались.

Маркова отметила, что “свет в конце тоннеля” забрезжил в прошлом году, когда “Красный Бор” был передан в федеральную собственность и работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде были включены в федеральный проект “Чистая страна” нацпроекта “Экология”.

По плану рекультивации предполагается из 70 карт-накопителей полигона обезвредить пять, в которых находится 340 кубических метров жидких отходов. Концепция включает в себя строительство подземной многослойной противофильтрационной стены в грунте шириной пять метров. Стены из бетона, полимерных материалов и глины с датчиками будут передавать информацию о состоянии сооружения.

Одновременно с помощью промышленных установок начнется обезвреживание жидких фракций, из которых примерно на 80% состоят оставшиеся открытые карты полигона. Остатки твердых фракций обезвредят и поместят обратно в котлованы. Ими заполнят пустоты, оставшиеся после выкачивания жидкости. Загрязненную территорию засыплют песком, вымостят бетонитовыми и геокомпозитными матами, геополотном, сверху уложат грунт и создадут “зеленую зону”.

Рекультивация “Красного Бора” должна закончится в 2024 году, а на месте полигона должна появится зеленая зона. Стоимость проекта составит более чем 10 млрд рублей.

“Неприятный сюрприз”

“Прекрасно, что дело сдвинулось с мертвой точки, но к проекту есть претензии”, - сказала Маркова.

Согласно представленному проекту, семь гектаров “Красного Бора” останутся вне рекультивации, на них будут построены очистные сооружения. По словам Марковой, это может означать, что полигон продолжит свое существование.

“Рекультивация должна была предполагать полное уничтожение полигона, для нас стало неприятным сюрпризом, что там что-то останется. (...) В календарном плане (проекта) есть слова “ввод полигона в эксплуатацию”, и никто нам не ответил, что это значит. Получается, полигон будет продолжать работать?” - сказала она.

Руководство “Красного Бора” утверждает, что речь идет “о специализированных очистных сооружениях, разработанных исключительно для решения поставленной задачи - ликвидации ранее накопленного вреда на полигоне “Красный Бор”.

“По завершению работ будут определены варианты использования данного оборудования с учетом возможности и необходимости применения на других возможных объектах”, - говорится в официальном заявлении на сайте.

“В проекте не заложен демонтаж оборудования, а напротив, заложена консервация для дальнейшего использования, - объясняет Маркова. - Мы не хотим, чтобы этот полигон, от которого столько проблем, вообще существовал”.

Всего у общественных экспертов набралось около 20 замечаний. По каждому из них проектировщики должны отчитаться. Затем документация будет передана на государственную экологическую экспертизу, потом на строительную экспертизу. Разрешение на начало строительных работ должно быть дано только после вынесения окончательного вердикта.

“Если проект будет принят в том виде, в каком он сейчас, это значит, что огромные деньги государства будут израсходованы, а что мы получим, это большой вопрос,” - утверждает Маркова.