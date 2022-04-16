Война на Украине оставляет заметный экологический след

Война на Украине оставляет после себя не только многие тысячи человеческих трагедий. Когда закончатся боевые действия, людям придётся иметь дело с целым комплексом проблем, связанных с окружающей средой, – предупреждают экологи. Специалисты говорят о непоправимом ущербе, который наносится дикой природе.

Война затронула огромные территории Украины. В этих регионах находятся крупные хранилища опасных отходов. Если военные уничтожат их, это может привести к серьёзному загрязнению воды очень крупных рек. Война увеличивает вероятность лесных пожаров, в ведь сейчас весна, время, когда животные приносят потомство. Высокая интенсивность лесных пожаров не только вредит людям и ведёт к загрязнению воздуха, но и негативно сказывается на биоразнообразии. Богдан Вихор директор WWF Украина

Одной из угроз военного времени для дикой природы становится целенаправленное уничтожение экосистем и заповедников. В Тбилиси полагают, что так было в 2008, когда во время войны загорелся Боржоми-Хагараульский национальный парк. Бывший министр охраны окружающей среды Грузии Ираклий Гваладзе сожалеет, что тогда не удалось задокументировать поджог:

«По прошествии стольких лет я ещё сильнее убеждён, что в 2008 г. окружающей среде вредили намеренно. Ущерб мог быть разным. Например, когда гибли корабли и разливался мазут. Но больше всего вреда было, конечно, от пожаров в Боржоми и Атенском ущелье. Почти 1000 гектаров леса пострадали. Территорию, скорее всего, обстреляли зажигательными бомбами, что и привело к пожару. Конечно, тогда было не так просто всё задокументировать, технические возможности были ограничены».

Вооруженные конфликты становятся тяжёлым испытанием и для животных. Грузинский эколог Нино Чхобадзе вспоминает, как звери бежали от войны в Чечне:

_«Последствия для диких животных были хорошо видны в Грузии, куда они мигрировали. Мы наблюдали за этим процессом. Мы видели своими глазами видели, что происходило в Грузии, когда Россия вела войну в Чечне, как бежали не только люди»_0

По оценкам украинского министерства окружающей среды, из-за боевых действий под угрозой уничтожения оказались около 3 млн гектаров заповедных территорий.