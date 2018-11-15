Чиновник "ликвидировал" нелегальную свалку фотошопом и попался

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В Саратовской области уволили чиновника, который "ликвидировал" нелегальную мусорную свалку при помощи фоторедактора. В прошлом году жители Саратовского района обнаружили нагромождение мусора и пометили его на интерактивной карте проекта "Генеральная уборка" "Общероссийского народного фронта". ОНФ обратился в администрацию района с запросом убрать свалку. Через год пришел ответ, содержащий фотографии якобы подтверждающие, что требование было выполнено, но фонд обнаружил, что фотографии подверглись коррекции.

"Не надо быть супер дизайнером или специалистом по фотоделу, чтобы понять, что с разницей в год фотографии не могут выглядеть абсолютно одинаково, вплоть до формы облаков", - рассказала Euronews пресс-секретарь саратовского отделения ОНФ Людмила Россенко.