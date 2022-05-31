_Более 900 чужеродных видов вторглись в Средиземное море за последние годы из-за изменения климата и других экологических факторов. Для моря это и новое испытание, и новые возможности. Конечно, эти пришельцы — такие как голубой краб или крылатка — серьезно влияют на биоразнообразие, угрожая ряду местных видов. Но могут они и открывать новые экономические возможности для коммерческого рыболовства.

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Костас Батарджиас, профессор прикладной генетики и рыбоводства на кафедре животноводства, рыболовства и аквакультуры греческого Университета Патры, объясняет:

"Инвазивные виды проникают сюда из—за пределов Средиземного моря — либо через Гибралтарский, либо через Суэцкий канал. Это виды, которые мигрируют из-за изменения климата. Некоторые из них адаптируются и расширяют свой ареал — поэтому их нужно либо ограничивать, либо как-то использовать. К тому же они взаимодействуют с местными видами, и хорошего здесь мало: как правило, они нарушают местное биоразнообразие, а когда что-то нарушается, когда нарушается экосистема, она становится несбалансированной, и мы не знаем, куда всё это может пойти. Это может пойти в хорошем направлении, помочь экосистеме, или, в большинстве случаев, это идет не туда, и экосистема не выдерживает такого рода изменений.

Природа всегда найдёт, как ей реагировать и что с этим делать, но мы должны внимательно следить за такими пришельцами — никогда не знаешь, как они будут взаимодействовать с местными видами".