Морской ликбез: новые способы рассказать об океане детям и взрослым

На Мальту каждый год съезжаются миллионы любителей пляжного отдыха. Но эта группа молодых людей здесь не только ради развлечений. Сегодня их ждёт бесплатная экскурсия с двумя специалистами из Национального аквариума Мальты - это удачная возможность узнать простые факты о местных обитателях моря и их важности для человека.

"Сегодня мы отмечаем День побережья нашего прекрасного Средиземного моря. Мы будем заниматься снорклингом с гидом!", - говорит Таис Амарал, специалист по образованию, Национальный аквариум Мальты.

Снорклинг - подводное плавание с трубкой - от небольшой лекции только выигрывает.

"Мне лично очень нравится это место - здесь на дне растёт Посидония океаническая, это научное название вида, известного как трава Нептуна. Её называют "легкими" Средиземноморья. Она производит много кислорода и является средой обитания для многих видов. И кроме того, заросли посидонии предотвращают эрозию побережья", - говорит Таис.

"Я впервые занималась снорклингом с гидом, и я наконец смогла узнать, на что я на самом деле смотрела, а не просто разглядывала неизвестных рыб", - рассказывает эта женщина.

"Я считаю, что это идеальный способ просвещения людей. Я думаю, что детям это нравится, людям моего возраста это нравится, было даже несколько человек, которые немного старше меня, знаете, и мне кажется, что это инклюзивное мероприятие, пять баллов!", - говорит этот мужчина.

Даниэль де Кастро, куратор, Национальный аквариум Мальты: "Нам также удалось подобрать кое-какой подводный мусор - несколько крючков, пластиковые пакеты. Это важный урок для всех ныряльщиков: если вы увидели в море мусор - захватите его с собой".

Даже скромные мероприятия такого рода решают фундаментальную проблему: наше общество недостаточно заботится об океане по той причине, что мало о нём знает. Посол Мальты по вопросам океана Алан Дейдун говорит, что большинство людей эмоционально отстранены от морской тематики - но такие методы, как гражданские научные кампании, могут помочь сократить этот разрыв.

"Мы знаем, что Европа приняла стратегию "голубого роста" - развития экономики за счет моря. Но мы должны быть уверены, что это не наносит морю ущерба. И один из способов этого достичь - повысить уровень морской грамотности, не только среди обычных людей, но и среди политиков. Вы удивитесь, но некоторые политики очень неграмотны в вопросах океана", - рассказывает Алан Дейдун.

Морской ликбез - это цель Европейской океанической коалиции (EU4Ocean), поддерживаемой ЕС. Она объединяет различные организации, проекты и людей, ищущих новые способы массового просвещения, включая разработку образовательных программ и воздействие на политическую и общественную повестку дня.

Аарон Фарругия, министр окружающей среды, изменения климата и планирования Мальты:_ "Главный урок - нужно вовлекать людей, сразу объяснять им, какое значение имеет океан для нашего сегодняшнего существования и нашего будущего"._

Кармену Велла, бывший комиссар ЕС по окружающей среде, морским делам и рыболовству: "Как мы можем быть столь невежественны и равнодушны по отношению к самому большому достоянию планеты, от благополучия которого зависим мы все - дети, студенты, представители СМИ, политики, руководители, все без исключения? Как?"

Местные фестивали, такие как Дни побережий, это один из многих способов вовлечения общественности - особенно детей, которые с помощью игры могут с удовольствием узнать о таких вещах, как морские пищевые цепочки. В международном масштабе Европейская океаническая коалиция способствует морскому просвещению в школах, поддерживает молодежные проекты и объединяет широкую общественность под хэштегом #MakeEUBlue.

Тематические выставки в музеях, художественных центрах и аквариумах также могут играть важную роль.

Таис Амарал: "Ничто в мире не разлагает пластик до конца. Он распадается на мелкие, крошечные частицы - микропластик. И потерянные рыболовные сети, сделанные из пластика, остаются в море навсегда и продолжают там ловить рыбу.

Наши моря в беде, и, к сожалению, люди об этом не знают. Мне кажется, одна из главных задач для аквариумов и зоопарков - это повышение морской грамотности. Мы можем любоваться всей этой красотой, этими удивительными подводными обитателями. Но этого недостаточно -- нужно активно действовать, особенно молодому поколению. Можно любить этот удивительный морской мир сколь угодно сильно, но если не бороться за его сохранение, всему этому очень скоро наступит печальный конец".

А мы продолжим наше путешествие. Социальное предприятие в голландском Ден-Хелдере открывает путь для целеустремленных молодых женщин и мужчин к морской карьере: они могут целый год практиковаться в судоходстве - и при этом получать зарплату! Служба морских рейнджеров была основана в 2016 году голландским экологом Виетсе Ван Дер Верфом.

"Одна из задач морской промышленности - это привлечение молодых людей, молодых талантов. Но как помочь молодёжи сделать выбор в пользу морской карьеры? Один из способов - дать им возможность поработать морскими рейнджерами", - говорит Виетсе Ван Дер Верф.

Всем рейнджерам нет и тридцати. Половину каждого месяца в течение года они живут на судне, изучая теорию -- от морской картографии до принципов парусного судоходства и обслуживания двигателя, а также занимаясь практическими задачами в открытом море.

Виетсе Ван Дер Верф: "Они работают на этом судне, которое вы видите за моей спиной, - это специальное парусное судно, то есть работа очень чистая, без вредных выбросов. Они выполняют разные виды задач, связанных с морскими исследованиями, контролем и восстановлением морской природы".

Большинство кадетов пришли сюда без мореходного опыта. Им помогают старшие члены команды и наставляют капитаны судов.

Нина Хуберс, морской рейнджер: "Все началось с моей любви к океану. Я обожаю подводное плавание. Я начала работать спасателем - и тут мой друг рассказал мне о Службе морских рейнджеров, и я была покорена! Команда действительно особенная, здесь мы чувствуем себя как семья. И я многому учусь, потому что парусный спорт был для меня чем-то совершенно новым".

Ежегодно открывается всего несколько вакансий, поэтому стать морским рейнджером непросто. Кандидаты, решившие с головой окунуться в новый опыт, проходят через тренинги под руководством ветеранов вооружённых сил -- эти занятия направлены на формирование команды, личностное развитие и освоение методов выживания.

Софи Хэнкинсон, морской рейнджер: "Нам нужно было построить мост, и мы все должны были пройти по нему. Мне это казалось невозможным. Но на самом деле, с хорошим планом, с хорошей командной работой, с правильными усилиями, в конце концов, все получилось!"

Морские рейнджеры работают по контрактам с голландскими госучреждениями - например, следят за охраняемыми территориями или берут пробы воды, помогая следить за здоровьем моря. Компания построила свою бизнес-модель таким образом, чтобы сохранять экономическую устойчивость, снижая уровень безработицы среди молодежи и одновременно помогая окружающей среде. Она намечает франчайзинг в других странах Европы и рассчитывает к 2040 году подготовить 20 тысяч молодых людей для работы в морском секторе.

Виетсе Ван Дер Верф:_ "В ряде стран - во Франции, Испании и Греции на Средиземном море, а также в Эстонии, Финляндии, Польши на Балтике, говорят: "А ведь это подход, который может изменить ситуацию к лучшему". Поэтому сейчас мы ведем переговоры с некоторыми из этих стран, чтобы, возможно, внедрить эту модель и там"._

Океан сталкивается с растущими проблемами - загрязнение, сокращение ресурсов, изменение климата. Но есть надежда, что благодаря морскому ликбезу больше людей захотят взяться за эти проблемы, чтобы повернуть ситуацию к лучшему.