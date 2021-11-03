Пепел вулканов, таяние ледников - что ещё влияет на климат

Деятельность человека повышает температуру на планете – это научно доказано. Но наука также доказала, что на наш климат влияют и природные факторы: вулканическая активность, наличие ледников и так далее. Дайте мне 2 минуты, и я все объясню.

Начнем с того, что охлаждает наш климат. Это не столь очевидно, но необходимо упомянуть вулканы. Большие вулканы, в особенности, расположенные в тропиках, могут влиять на наш климат. Пепел, который они выбрасывают в атмосферу, отражает солнечный свет, что способствует понижению температур на планете. В 1991 году извержение вулкана на Филиппинах привело к понижению мировых температур от нуля целых одной десятой до нуля целых двух десятых градуса. Тем не менее, необходимо помнить, что эффект от вулканической активности не так велик, а главное, недолговечен.

Далее по списку: загрязнение твердыми частицами, которые выбрасывают автомобили и заводы. Этот серо-коричневатый смог, который вы часто видите в городах, блокирует солнечный свет. Получается, что загрязнение воздуха человеком охлаждает планету на полградуса. Таким образом мы нивелируем эффект всех наших выбросов углекислого газа и метана.

Вот, что по этому поводу думает Венсан-Анри Пёш, директор Службы мониторинга атмосферы программы "Коперник" ("Copernicus"): "Что касается глобального потепления, тот факт, что имеют место промышленные аэрозольные загрязнения, означает, что на самом деле то, что мы воспринимаем как изменение климата является менее значительным, чем то, что было бы при меньшем загрязнении частицами."

Есть также другие природные феномены, которые способны делать наш климат более теплым или наоборот более холодным, например ледники. Ледяной покров на суше и в океане отражает солнечный свет в атмосферу, тем самым охлаждая планету. Если льды тают, голая земля, а также непокрытые воды мирового океана поглощают солнечный свет и делают температуру выше. В последние годы это происходит в Арктике и в Сибири.

Все это звучит интригующе, но в конце концов, главная причина, по которой планета нагревается с каждым новым десятилетием, это деятельность человека: именно мы сжигаем нефть, газ, уголь, а также вырубаем леса.

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