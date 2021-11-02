Словакия отказывается от пластика

Словакия пока не готова попрощаться с пластиковыми пакетами. Прошлым летом эта европейская страна запретила одноразовую посуду и столовые приборы, а теперь словацкое правительство призывает супермаркеты найти биоразлагаемую альтернативу и пакетам. За период с 2015 по 2018 годы использовать пластиковые упаковки в стране стали на 30% чаще.

«Пластик — это не всегда плохо. У него есть своя цель и функция: защищать товары. Но продавцам нужно спросить себя: всегда ли продукт должен быть запакован в пластик?» — считает представитель Lidl Slovakia Тома Безак.

Прямого запрета на использование пакетов не существует, поэтому ритейлеры начали сами предлагать альтернативы. Так Lidl продает в Словакии эко-сумки. В результате в магазинах сети пластиковые пакеты стали покупать на 30% реже.

«Некоторые торговые сети пытаются выделиться, используя экологический подход. Как министр, я могу их только похвалить», — говорит глава Министерства окружающей среды Словакии Ян Будай.

С тех пор как Словакия установила на пластиковые пакеты минимальную цену, их стали покупать значительно реже. Но, по европейским стандартам, цифры всё еще слишком большие.

Страной, где используют наименьшее количество пластиковых пакетов, в 2019-м году была Португалия. На одного человека там приходится 8 пакетов в год. Словаки покупают примерно 105 пакетов. На первом месте — Литва, каждый житель которой за год потратил 332 пакета.

Потенциал повторного использования пластика в Евросоюзе до сих пор не раскрыт. На переработку отправляется меньше 30% отходов. А в Словакии на свалке оказывается в два раза больше мусора, чем в среднем по ЕС.

«Если в бытовых отходах есть пластиковый пакет, скорее всего, он окажется на свалке, потому что мы отправляем туда половину всего мусора. Там он разлагается до микропластика и вредит окружающей среде: почве, воде и воздуху», — рассказывает Ивана Малеш из Института экономики замкнутого цикла INCIEN.

Пока что в Словакии выбрасывается довольно много пластиковых пакетов, но страна хочет переломить ситуацию и начинает с бутылок. С начала следующего года за каждую пластиковую бутылку, возвращенную в супермаркет, можно будет получить 15 центов.