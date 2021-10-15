Как спасти биологическое разнообразие?

Мы знаем, что биоразнообразие находится под угрозой во всём мире. Как защитить дикую природу и создать мир, который её не угрожает? Конференция ООН о биологическом разнообразии начала работу в Куньмине. В связи с этим мы собрали экспертов из Европы и Азии на обсуждение проблем и решений.

15-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) открылось в понедельник в китайском городе Куньмин В связи с этим Евроньюс собрал экспертов из Китая и Европы, чтобы обсудить вопросы защиты биоразнообразия и создания мира, не враждебного природе. Полную запись обсуждения вы найдете на нашем сайте, а здесь основыне соображения участников дискуссии.

По словам директора отдела политики и правовой помощи Международного фонда дикой природы Ли Линь, “самое важное в выступление президента Си Цзиньпиня перед участниками конференции было обязательство выделить 1,5 млрд юаней на создание Куньминского фонда биоразнообразия.

Глава политического и исследовательского отдела в подразделении ЮНЕСКО, занимающемся экологией и биоразнообразием, Мерием Буамран считает, что “пандемический кризис дал нам беспрецедентное понимание нашей взаимозависимости с природой, экосистемами и биоразнообразием”.

Профессор экологии в Центре экологических исследований им. Гельмголца в Лейпциге Йозеф Зеттеле поддерживает идею обложения дополнительными налогами производителей продуктов питания, не использующих "органических" технологий, более щадящих для окружающей среды.

Директор китайского Института проблем окружающей среды Ма Цзюнь напомнил о 20 целевых задач в области биоразнообразия, принятых в японском городе Айти в 2010 г., но практически нереализованных, так как не были включены в национальное законодательство, обязательное для выполнения. Деньги и инвестиции на реализацию этих задач также не были получены”.