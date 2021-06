Европейцы путаются в сроках годности продуктов и выбрасывают их. В чём проблема?

"Годен до..." - это наш компас, наш ориентир при совершении покупок. Но тут легко запутаться и ошибиться. Мы часто видим маркировку "срок годности", которая указывает на последний день, когда продукт безопасен для потребления. А надпись "срок хранения" означает, что есть продукт можно и после, пусть и не в лучше виде.

В чём разница между двумя разными сроками годности?

В рамках стратегии "От фермы до стола" Европейская комиссия разрабатывает новые правила маркировки.

По статистике, менее половины потребителей понимают разницу между best before ("рекомендуемый срок потребления") и use by ("употребить до").

Около 10% - 88 миллионов тонн - пищевых отходов в Европе связаны с маркировкой даты.

Мы отправились в Дрогенбос, недалеко от Брюсселя, чтобы изучить этот процесс.

Test Achats - старейшая в Бельгии организация потребителей. Её сотрудники указывают на тот факт, что этикетки, похожие с виду, но с разной по смыслу информацией, можно увидеть на продуктах питания одной и той же категории. Что зачастую неверно воспринимается покупателями.

Когда потребитель видит два почти одинаковых продукта с разными формулировками о годности и хранении, это, очевидно, вызывает путаницу. То есть возникает вопрос: почему один считается скоропортящимся, а другой - нет. На самом деле, это вторая проблема, которая усугубляет ситуацию Жюли Фрер сотрудница отдела по связям с общественностью, Test Achats

На статистику по пищевым отходам влияет то, как маркировку проводят предприятия общепита на разных этапах производства и сбыта.

В некоторых магазинах и супермаркетах продукты с истекающим сроком годности продают по более низкой цене, отдают благотворительным организациям. Они даже идут на производство энергии, благодаря процессу биометанизации.

Мы клеим жёлтые этикетки, означающие продажу со скидкой, на товары, срок годности которых истекает. То, что не удалось продать, - отдаём благотворительным организациям, для нуждающихся людей. Наконец, из непригодных для употребления в пищу продуктов мы вырабатываем "зелёную энергию" Сирин Стамбули пресс-секретарь, Carrefour Belgium

Новые правила маркировки пищевых продуктов

Чтобы помочь европейцам правильно трактовать информацию с упаковок товаров, Еврокомиссия запустила исследовательскую программу с привлечением общественности и при содействии учёных Европейского агентства по безопасности продуктов питания.

Инициативу поддержали, в том числе делом, и различные организации потребителей.

Мы очень рады, что Еврокомиссия занялась этим вопросом. Было проведено исследование воздействия маркировок на поведение потребителей, и будут организованы консультации, в которых мы, конечно, примем участие. Наша задача - внимательно изучать вносимые предложения на предмет их соответствия ожиданиям потребителей и с точки зрения ясности и доходчивости формулировок Жюли Фрер сотрудница отдела по связям с общественностью, Test Achats

Разработать и внедрить новые правила маркировки срока годности товаров Еврокомиссия обещает до конца 2022 года.

Слишком хорошее, чтобы выбрасывать

А теперь перенесёмся во французский Лион, чтобы ознакомиться с местной инициативой по сокращению пищевых отходов.

Too Good To Go - приложение, которое объединяет магазины, рестораны. Благодаря ему, клиенты могут купить непроданные продукты или нереализованные блюда со скидкой.

Также разработчик вместе с несколькими крупными брендами запустил просветительскую кампанию с целью побудить покупателей самим определять качество товаров.

Вместе с компаниями-производителями мы разработали пиктограммы, которые побуждают потребителей довериться своим собственным ощущениям - изучать внешний вид продукта с истекшим сроком хранения, его вкус и запах. И на основании этого решать, стоит ли выбрасывать его Луиза Равояр сотрудник отдела по работе со СМИ, Too Good To Go France

Указание более точной и понятной информации на этикетках, а также оказание помощи потребителям в выборе экологически безопасных продуктов питания - главные пункты европейской стратегии "От фермы до стола"