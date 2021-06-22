Европейцы путаются в сроках годности продуктов и выбрасывают их. В чём проблема?

"Годен до..." - это наш компас, наш ориентир при совершении покупок. Но тут легко запутаться и ошибиться. Мы часто видим маркировку "срок годности", которая указывает на последний день, когда продукт безопасен для потребления. А надпись "срок хранения" означает, что есть продукт можно и после, пусть и не в лучше виде.
В чём разница между двумя разными сроками годности?
В рамках стратегии "От фермы до стола" Европейская комиссия разрабатывает новые правила маркировки.
По статистике, менее половины потребителей понимают разницу между best before ("рекомендуемый срок потребления") и use by ("употребить до").
Около 10% - 88 миллионов тонн - пищевых отходов в Европе связаны с маркировкой даты.
Мы отправились в Дрогенбос, недалеко от Брюсселя, чтобы изучить этот процесс.
Test Achats - старейшая в Бельгии организация потребителей. Её сотрудники указывают на тот факт, что этикетки, похожие с виду, но с разной по смыслу информацией, можно увидеть на продуктах питания одной и той же категории. Что зачастую неверно воспринимается покупателями.
На статистику по пищевым отходам влияет то, как маркировку проводят предприятия общепита на разных этапах производства и сбыта.
В некоторых магазинах и супермаркетах продукты с истекающим сроком годности продают по более низкой цене, отдают благотворительным организациям. Они даже идут на производство энергии, благодаря процессу биометанизации.
Новые правила маркировки пищевых продуктов
Чтобы помочь европейцам правильно трактовать информацию с упаковок товаров, Еврокомиссия запустила исследовательскую программу с привлечением общественности и при содействии учёных Европейского агентства по безопасности продуктов питания.
Инициативу поддержали, в том числе делом, и различные организации потребителей.
Разработать и внедрить новые правила маркировки срока годности товаров Еврокомиссия обещает до конца 2022 года.
Слишком хорошее, чтобы выбрасывать
А теперь перенесёмся во французский Лион, чтобы ознакомиться с местной инициативой по сокращению пищевых отходов.
Too Good To Go - приложение, которое объединяет магазины, рестораны. Благодаря ему, клиенты могут купить непроданные продукты или нереализованные блюда со скидкой.
Также разработчик вместе с несколькими крупными брендами запустил просветительскую кампанию с целью побудить покупателей самим определять качество товаров.
Указание более точной и понятной информации на этикетках, а также оказание помощи потребителям в выборе экологически безопасных продуктов питания - главные пункты европейской стратегии "От фермы до стола"