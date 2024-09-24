В Брюсселе проходит фестиваль дизайна

By Euronews и EBU, АР

В бельгийской столице проходит "месяц дизайна". В рамках фестиваля свои работы представляют порядка более трехсот мастеров из разных стран мира.

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Как и каждый год в сентябре Брюссель отмечает "месяц дизайна". Жители города и туристы могут познакомиться с новыми направлениями в декоративно-прикладном искусстве, фабричном производстве и строительстве. В проекте участвуют более трехсот мастеров со всего мира.

Свои картины, предметы интерьера и одежду представляет в Брюсселе Якопо Конинг, работающий в духе абсурдной и сюрреалистической эстетики.

Якопо Конинг, художник:"Из-за огромного количества информации, которую мы получаем каждый день, мне кажется, что я вижу мир абсурдным. Поэтому я могу создавать только такие вещи, которые кажутся мне абсурдными, лишенными смысла. Но если посмотреть на все это пристально, каждый может найти свой собственный смысл".

По словам художника, его вдохновляет дадаизм, воспевающий иррациональность и бессистемность, и разрушающий каноны эстетики.

Якопо Конинг, художник: " Дадаизм фокусируется на прославлении случайного, того, что изначально не имеет смысла, но затем вы можете придать этому свой собственный смысл, сделав это реальностью".

Алессио Дель'Анна, Euronews:"До конца сентября здесь пройдут десятки мероприятий. На некоторых из них будут представлены инновационные дизайнерские объекты с совершенно конкретной практической функцией".

Среди экспонатов, вот эта раздвижная инвалидная коляска для детей под названием "Хьюго". Она была создана с расчетом на то, чтобы быть пригодной для повторного использования и более долговечной, чем обычные.

Даниэла Вервлоет, менеджер культурных проектов Чешского центра в Брюсселе:"К сожалению, не каждая семья может позволить себе покупать инвалидную коляску для ребенка каждые год или два. Вот это - инновационная регулируемая рама. Она позволяет инвалидной коляске "расти" вместе с ребенком".

Многоразовое использование и адаптация - ключевые слова другой выставки, посвященной устойчивому строительству и способам жить, оказывая минимальное негативное влияние на окружающую среду.

Антуан Грай, градостроитель:"Сносы и перестройки зданий, происходят все чаще и чаще. Это представляет собой огромную экологическую проблему. На самом деле, когда мы строим здание, нам нужно, чтобы его структура была очень гибкой, чтобы здание могло прожить несколько жизней. Для этого необходим некий базовый регламент, касающийся адаптивности зданий и, в частности, их структуры".

В следующий раз фестиваль дизайна в Брюсселе пройдет в сентябре 2025 года.