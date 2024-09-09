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Конгресс в Самарканде презентовал Центр исламской цивилизации Ташкента

Совместно с
Конгресс в Самарканде презентовал Центр исламской цивилизации Ташкента
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Галина Полонская
Опубликовано
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В этом выпуске программы Cult мы узнаем о смелых планах Узбекистана относительно Центра исламской цивилизации в Ташкенте и погрузимся в яркую культуру страны на фестивале традиционной узбекской музыки «Шарк Тароналари».

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На Восьмом международном конгрессе «Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса» в Самарканде мы узнаем детали амбициозного плана Узбекистана по строительству Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Ученые со всего мира собрались, чтобы продемонстрировать инновационные работы в рамках проекта, включая 3D-реконструкцию древнего города Ахсикент и факсимильное издание «114 Коранов Узбекистана».

Мы также познакомимся с ещё одним проявлением богатого культурного наследия Узбекистана на фестивале традиционной узбекской музыки «Шарк Тароналари».

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Культура Традиция Узбекистан