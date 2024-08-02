"Громко плачущее лицо" и другие вымирающие эмодзи в Европе

В мире наблюдается сокращение использования некоторых эмодзи. Узнайте, какие из них находятся под угрозой исчезновения, и почему с "жестом окей" не всё в порядке...

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Что общего у додо, пиренейского горного козла и надежд на то, что Канье Уэст перестанет разбрасываться гневными комментариями и снова станет делать хорошую музыку?

Правильно - они все вымерли.

Но знаете ли вы, что скоро к списку вымирающих может присоединиться еще кое-что? Эмодзи.

Согласно недавнему отчету Superside, несколько эмодзи находятся на грани исчезновения.

Исследование под названием "Отчет об эмодзи: Какие эмодзи вымирают?", анализирует использование и объем поиска 100 лучших эмодзи по всему миру с помощью программного обеспечения Keyword Tool. В результате был сделан вывод, что некоторые из смайликов, которые когда-то были в тренде, а в 2017 году подарили нам один из худших фильмов 21 века - The Emoji Movie, - теперь пойдут по пути точек и тире.

Superside выяснил, что популярность 14 эмодзи снизилась, и что не все в порядке с "жестом окей", который возглавляет список вымирающих. С 2013 года он опустился на 66 позиций в рейтинге популярности.

На втором месте - "лицо с широко открытыми глазами", за ним следуют руки, поднятые в знак торжества".

Первая десятка эмодзи, которые быстрее других теряют популярность Superside - Screengrab

На глобальном уровне в США, Великобритании и Словакии самым исчезающим эмодзи является "ухмыляющееся лицо", в то время как в Европе постепенно исчезает "лицо, кричащее от страха". Франция и Германия лидируют, когда речь заходит о прощании с этим похожим на персонажа с картины Эдварда Мунка графическим изображением, число которых в европейских странах сократилось почти на 47%.

Ирландия, Греция, Исландия и Чехия лидируют по отказу от "жеста окей".

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Что же стоит за сокращением использования некоторых эмодзи?

Во-первых, доминирование новых эмодзи, а также неудачная ассоциация некоторых эмодзи с группами ненависти. Например, эмодзи, изображающий мешок с деньгами, был связан с антисемитизмом, а вышеупомянутый "жест окей", по данным Антидиффамационной лиги, используется некоторыми в Интернете как "искреннее выражение превосходства белой расы". Исключительно мужская североамериканская ультраправая неофашистская организация The Proud Boys часто использует его во время митингов.

Proud Boys демонстрируют этот жест на акции в Орегоне Getty Images

В исследовании также отмечается, что по данным опроса Statista, проведенного в 2023 году, 10% мужчин заявили, что никогда не использовал эмодзи (так же ответили 5% женщин). Опрос YouGov также показал, что с возрастом частота использования эмодзи снижается: 15% людей в возрасте 65 лет и старше заявили, что никогда не использовали эмодзи, в то время как среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет таких оказалось всего 3%.

Кроме того, представители поколения "Зэт" все чаще находят использование некоторых эмодзи довольно неприятным и "очень миллениальным". Они либо тяготеют к новым, более близким по смыслу, либо вовсе избегают их.

А как насчет вас? Вызывают ли у вас эмодзи икоту? Вы предпочитаете "громко плачущее лицо", а не "лицо, кричащее от страха"?