Драг-квин Палома об открытии Олимпиады: "Это был снимок Франции 2024 года"

Церемония открытия Олимпиады в Париже разделила общество. Настолько, что французская полиция начала официальное расследование в связи с угрозами, прозвучавшими в адрес некоторых артистов. Французская драг-квин Палома делится своей точкой зрения.

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Главным предметом споров остается сцена под названием "Праздник" с участием танцоров, икон ЛГБТК+ и драг-артистов, таких как Ники Долл, Палома и Барбара Буч. Критики сочли ее "кощунственной" пародией на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Художественный руководитель церемонии Томас Джолли не раз повторял, что вдохновлялся не Леонардо, а веселыми богами Олимпа.

Конференция французских епископов выразила сожаление по поводу "сцен насмешек и издевательств над христианством". Дональд Трамп не удержался от соблазна вмешаться, назвав церемонию открытия "позором".

На этой волне диджей и активистка Барбара Буч стала жертвой оскорблений в интернете - в таком масштабе, что французская полиция начала официальное расследование. Уго Бардан, известный как драг-квин Палома из Drag Race France, также высказал свое мнение о неоднозначной сцене.

По словам Бардана, "церемония открытия стала действительно важным моментом для французского народа, для представления Франции во всем мире".

В беседе с Associated Press артист заявил, что пока не будет обращаться в суд в связи с преследованием в сети, отметив, что некоторые сообщения в его адрес были "жестокими и "средневековыми". Палома считает, что шоу позволило дистанцироваться от клише, "парижан с багетом под мышкой", показав реальное многообразие лиц и ориентаций современной Франции. Церемония "могла бы быть открыткой 1930-х годов, но стала отпечатком Франции 2024 года". - считает Бардан.

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа в эфире Fox News, он отметил: "Ну, если бы Дональд Трамп не отреагировал, значит, мы не выполнили свою работу". Критика, считает артист, разжигается ненавистью: "Где здесь католицизм и христианство? Их послание - не о религии или доброте, а о ненависти к евреям, толстякам, квирам и трансам. Нас обвиняют в том, что мы хотим навязать миру свое видение, но это не так. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что у нас есть свое место в мире и что да, мы его занимаем".

"Где здесь католицизм и христианство? Их послание - не о религии или доброте, а о ненависти к евреям, толстякам, квирам и трансам. Нас обвиняют в том, что мы хотим навязать миру свое видение, но это не так. Мы просто хотим, чтобы люди знали: у нас есть свое место в мире и да, мы его занимаем". Драг-квин Палома.

Палома в церемонии открытия Олимпиады. AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

"Мне жаль, если люди обиделись, но мы не пытались пародировать, высмеивать "Тайную вечерю". Мне жаль, что люди видят все только в плохом свете, - говорит артист. - Может быть, пора изменить перспективу? Изменить точку зрения? Постарайтесь увидеть красоту в том, что мы сделали".