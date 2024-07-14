Умерла актриса Шэннон Доэрти, она сыграла Бренду Уолш в "Беверли Хиллз, 90210"

By euronews

Актриса 9 лет боролось с раком молочной железы.

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Американская актриса Шэннен Доэрти, получившая известность за исполнение роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 902102, умерла в возрасте 53 лет, сообщил журнал People.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину Шэннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью", - заявила многолетний представитель актрисы Лесли Слоан.

В 2015 году у Доэрти диагностировали рак молочной железы, и она решила начать документировать течение болезни в Instagram, чтобы привлечь внимание общественности. В 2017 году она объявила о ремиссии, однако 4 февраля 2020 года на съемках шоу «Доброе утро, Америка» она рассказала, что произошел рецидив, и она находится на четвертой стадии заболевания. В январе 2023 года у нее диагностировали вторичную опухоль головного мозга.

Первый сезон "Беверли-Хиллз, 90210" вышел в 1990 году. Позже Доэрти снималась в его сиквелах - "90210: Новое поколение" (2008) и "BH90210" (2019).

Доэрти также исполнила одну из главных ролей в сериале "Зачарованные", где сыграла роль старшей сестры Прю Холлиуэл.