Диктатура Франко: Мадрид и регионы разошлись в оценках режима

By Garfield Myrie

Планы по созданию первого в Испании национального музея гражданской войны застопорились из-за разногласий политических блоков о периоде режима Франко.В чем именно зерно конфликта?

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Разногласия на высшем уровне о том, как следует представлять наследие гражданской войны в Испании, затормозили создание первого в стране национального музея, посвященного этому важнейшему историческому этапу.

Представители ультраправых в автономном сообществе Арагон, где строится Национальный музей битвы при Теруэле и гражданской войны, высказались против принятого в 2022-м году правительством социалистов Закона об исторической памяти; он официально осуждает репрессии режима Франко.

В итоге местные власти отменили закон из центра, заменив его собственным вариантом. Который взяли на вооружение еще два региона - Кастилия и Леон и Валенсия. Наблюдатели, в том числе из ООН, считают, что такой поворот может повлиять на обязательств тамошних властей в области сохранения исторической памяти - ограничить доступ к правде о судьбе или местонахождении жертв гражданской войны и диктатуры; препятствовать или подавлять финансирование проектов, касающихся этого периода, а также "сделать невидимыми" серьезные нарушения прав человека, совершенные при Франко.

Наследие Франко и сегодня разделяет Испанию. AP/1936 AP

На сегодня Конституционный суд Испании временно приостановил действие закона о согласии в его варианте из Арагона, однако местные власти планируют обжаловать решение. Пока юридические баталии не окончены, вопрос о концепции экспозиции музея гражданской войны останется открытым.