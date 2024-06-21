Геймеры, разработчики и лидеры игровой индустрии собрались в столице Азербайджана на форуме, который был нацелен на будущее индустрии.

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Оживлённый и динамичный город Баку в Азербайджане принял у себя форум Gamesummit 2024, который стал международным центром для геймеров, разработчиков и лидеров индустрии.

Разнообразный состав спикеров, участников выставки и геймеров со всего мира помог сделать форум незабываемым событием. Киберспорт оказался в центре внимания форума, продемонстрировав мастерство топовых геймеров. Участники опробовали новейшие игры и технологии.

Вовлечённость на Gamesummit 2024 доказывает, что страсть и инновации движут игровой индустрией. Целью форума было собрать вместе ключевых участников отрасли и наладить между ними коммуникацию и сотрудничество. Gamesummit 2024 действительно поместил Баку на карту игровой индустрии.