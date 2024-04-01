World Nature Photography Awards 2024: природа в фокусе

В то утро мы решили проследить за четырьмя гепардами на охоте. Мы шли за ними несколько часов, знали, что что-то должно произойти. Через пять часов наш проводник прошептал: "Они идут на зебр".

Несколько секунд спустя гепарды врезались в небольшую группу зебр. В эти секунды я сделал снимок, на котором мать-зебра предпринимает последнюю попытку оттолкнуть своего малыша от атакующего гепарда. Она потерпела неудачу. Эти последние секунды я запомню на всю жизнь.