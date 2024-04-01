World Nature Photography Awards 2024: природа в фокусе
Снимки-победители престижного конкурса World Nature Photography Awards 2024, а также интересные рассказы фотографов о том, как удалось поймать редкий кадр - в нашем специальном материале.
Стали известны победители премии World Nature Photography 2024. В конкурсе участвовали фотографы со всего мира, демонстрирующие красоту и суровость природы. Трейси Лунд из Великобритании получила первый приз и денежное вознаграждение в размере 1000 долларов за снимок двух ганнетов, охотящихся за рыбой у Шетландских островов. Ниже вы можете увидеть снимки, победившие в конкурсе, а также подборку кадров-призеров, сделанную нашей редакцией.
Поведение: птицы
Победитель: Трейси Лунд - "Подводные ганнеты"
Портреты животных
Победитель: Николя Реми - "Рыба в гневе"
Поведение: млекопитающие
Победитель: Алекс Брэкс - "Эти последние секунды"
Подводный мир
Победитель: Энди Шмид - "Контроль толпы"
Люди и природа
Победитель: Павлос Евангелидис - "Улов дня"
Поведение: амфибии и рептилии
Победитель: Джон Сигер - "Массаж головы"
Природное искусство
Победитель: Мики Спитцер - "Сокровище Земли"
Городская природа
Победитель: Рой Визнер - "Гнездо дракона"
Черное и белое
Победитель: Ричард Ли - "Грациозный поворот"
Ландшафты и окружающая среда
Победитель: Иван Педретти - "Зима в Стоккснесе"
Природная фотожурналистика
Победитель: Селия Куяла - "Опасная игрушка"
Поведение: беспозвоночные
Второе место: Панагиотис Далагиоргос - "Не такой уж тихий холм"
Черное и белое
Второе место: Том Вэй - "Под руководством матери"
Поведение: птицы
Второе место: Ласкшитха Карунаратхна: "Окспекер и водяной буйвол"