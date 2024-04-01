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Лауреаты премии World Nature Photography Awards 2024
Лауреаты премии World Nature Photography Awards 2024 Авторское право Credit: World Nature Photography awards 2024/Canva

World Nature Photography Awards 2024: природа в фокусе

By Theo Farrant
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Снимки-победители престижного конкурса World Nature Photography Awards 2024, а также интересные рассказы фотографов о том, как удалось поймать редкий кадр - в нашем специальном материале.

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Стали известны победители премии World Nature Photography 2024. В конкурсе участвовали  фотографы со всего мира, демонстрирующие  красоту и суровость природы. Трейси Лунд из Великобритании получила первый приз и денежное вознаграждение в размере 1000 долларов за снимок двух ганнетов, охотящихся за рыбой у Шетландских островов. Ниже вы можете увидеть снимки, победившие в конкурсе, а также подборку кадров-призеров, сделанную нашей редакцией.

Поведение: птицы

Победитель: Трейси Лунд - "Подводные ганнеты"

Tracey Lund: 'Underwater gannets'
Tracey Lund: 'Underwater gannets'Credit:TRACEY LUND/World Nature Photography awards
Снято во время отдыха на Шетландских островах, я сидела в надувной лодке. Взятая напрокат цифровая зеркальная камера в водонепроницаемом корпусе была прикреплена к системе polecam и опущена в воду. Тысячи ганнетов сначала летали над нами, а затем начали нырять в море за рыбой. Невероятное зрелище! В тот день я сделал 1800 снимков, но использовать смогла лишь два.
Трейси Лундю

Портреты животных

Победитель: Николя Реми - "Рыба в гневе"

Nicolas Remy: Anger fish
Nicolas Remy: Anger fishCredit: Nicolas & Lena REMY/World Nature Photography awards
Я знал об этой черной рыбе-удильщике, живущей на рифе, где я регулярно ныряю. И вот задумал сделать портрет, который подчеркнул бы характер хищника, сидящего в засаде.
Николя Реми.

Поведение: млекопитающие

Победитель: Алекс Брэкс - "Эти последние секунды"

Alex Brackx: Those last seconds
Alex Brackx: Those last secondsCredit: Alexander Brackx/World Nature Photography awards
В то утро мы решили проследить за четырьмя гепардами на охоте. Мы шли за ними несколько часов, знали, что что-то должно произойти. Через пять часов наш проводник прошептал: "Они идут на зебр".
Несколько секунд спустя гепарды врезались в небольшую группу зебр. В эти секунды я сделал снимок, на котором мать-зебра предпринимает последнюю попытку оттолкнуть своего малыша от атакующего гепарда. Она потерпела неудачу. Эти последние секунды я запомню на всю жизнь.
Алекс Брэкс.

Подводный мир

Победитель: Энди Шмид - "Контроль толпы"

Andy Schmid: Crowd control
Andy Schmid: Crowd controlCredit: Andy Schmid/World Nature Photography awards
Каждую зиму огромные косяки сельди мигрируют из открытого океана во фьорды Северной Норвегии, привлекая большое количество крупных хищников, таких как касатки и горбатые киты. Наблюдать за тем, как касатки кормятся сельдью, используя так называемую карусельную технику кормления, очень увлекательно, но запечатлеть это нелегко из-за различных факторов: ограниченного освещения, быстрого темпа действий, а также низкой температуры.
Энди Шмид.

Люди и природа

Победитель: Павлос Евангелидис - "Улов дня"

Pavlos Evangelidis: Catch of the day
Pavlos Evangelidis: Catch of the dayCredit: Pavlos Evangelidis/World Nature Photography awards
Традиционные рыбаки на ходулях во время прилива на закате в Коггале, Шри-Ланка. На этом снимке движение воды контрастирует с неподвижностью рыбаков. Такие техники кустарного рыболовства, используемые для пропитания, не представляют значительной угрозы для природных ресурсов океана, а наоборот, делают местные сообщества заинтересованными в здоровье океана.
Павлос Евангелидос.

Поведение: амфибии и рептилии

Победитель: Джон Сигер - "Массаж головы"

John Seager: Head masssage
John Seager: Head masssageCredit: John Seager/World Nature Photography awards
Я сделал этот снимок во время поездки на Галапагосские острова. Там обитают легендарные морские игуаны и лавовые ящерицы. Это был единственный раз, когда я видел ящерицу, греющуюся на голове игуаны. Оба животных явно наслаждались этим с блаженными улыбками!
Джон Сигер.

Природное искусство

Победитель: Мики Спитцер - "Сокровище Земли"

Miki Spitzer: Blue watery veins, glacial braids and golden sediment
Miki Spitzer: Blue watery veins, glacial braids and golden sedimentCredit: Miki Spitzer/World Nature Photography awards
Ледяная синева воды, мерцающие ледяные косы и сверкающий золотой осадок объединились, чтобы создать этот восхитительный мираж. Перед нами прекрасный слон с ниспадающей львиной гривой? Или львиная голова с роскошными косами? Все зависит от вас и вашего воображения. Таков дар волшебного рельефа Исландии.
Мики Спитцер.

Городская природа

Победитель: Рой Визнер - "Гнездо дракона"

Roy Wiesner: Dragon's nest
Roy Wiesner: Dragon's nestCredit: Roy Wiesner/World Nature Photography awards
Гнездо свито в полуразбитой подвеске-драконе на крыльце дома, оно постоянно перемещается во всех направлениях под действием ветра. Я несколько часов наблюдал за тем, как самец и самка по очереди подлетали к гнезду, поднося веточки, перья, волоски и даже бирки от одежды, которые они собирали поблизости, стремясь выстроить жилье идеальной формы, способное вместить несколько яиц.
Наконец, самка осталась довольна и согласилась попозировать у входа в свой новый дом. Даже дракон не мог не улыбнуться!
Рой Визнер.

Черное и белое

Победитель: Ричард Ли - "Грациозный поворот"

Richard Li: Graceful turn
Richard Li: Graceful turnCredit: Richard Li/World Nature Photography awards
В своем укрытии в Кении я терпеливо ждал до глубокой ночи, чтобы запечатлеть момент, когда леопард приблизился к пруду и элегантно развернулся.
Ричард Ли.

Ландшафты и окружающая среда

Победитель: Иван Педретти - "Зима в Стоккснесе"

Ivan Pedretti: Winter in Stokksnes
Ivan Pedretti: Winter in StokksnesCredit: Ivan Pedretti/World Nature Photography awards
Зима в Стоккснесе, Исландия. Пляж с черным песком и величественная гора Вестрахорн. Мне нравится контраст цветов между белыми горами и черными дюнами с желтой травой.
Иван Педретти.

Природная фотожурналистика

Победитель: Селия Куяла - "Опасная игрушка"

Celia Kujala: The Dangerous Toy
Celia Kujala: The Dangerous ToyCredit: Celia Kujala/World Nature Photography awards
Игра очень важна для развития детенышей калифорнийских морских львов, и все, что находится в их среде, является потенциальной игрушкой. В этот день за два погружения мне удалось собрать шесть кусков мусора, с которыми они играли, включая тот, что изображен на фото, и вывезти их из океана. Очень грустно видеть, что делают с ними наши отходы, и хотя изменить ситуацию трудно, мы должны стараться.
Селия Куяла.

Поведение: беспозвоночные

Второе место: Панагиотис Далагиоргос - "Не такой уж тихий холм"

Panagiotis Dalagiorgos: Not so silent hill
Panagiotis Dalagiorgos: Not so silent hillCredit: Panagiotis Dalagiorgos/World Nature Photography awards

Черное и белое

Второе место: Том Вэй - "Под руководством матери"

Tom Way: Under a mother's guidance
Tom Way: Under a mother's guidanceCredit: Tom Way/World Nature Photography awards

Поведение: птицы

Второе место: Ласкшитха Карунаратхна: "Окспекер и водяной буйвол"

Laskshitha Karunarathhna: Oxpecker and water buffalo
Laskshitha Karunarathhna: Oxpecker and water buffaloCredit: Laskshitha Karunarathhna/World Nature Photography awards

Видеомонтаж • Theo Farrant

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