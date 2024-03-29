12 европейских выставок, которые стоит посетить этой весной

Европа - это сокровищница первоклассных художественных выставок, и эта весна ничем не отличается от других! Посмотрите на нашу подборку выставок, которые вы не захотите пропустить.

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От музея Орсе, отмечающего 150 лет со дня рождения импрессионизма, до шотландского музея Перта, раскрывающего тайну происхождение единорога, - в ближайшие пару месяцев вас ждет потрясающий выбор из художественных выставок.

Если вы не знаете, с чего начать, вот наша подборка лучших из лучших:

"Ангелика Кауфман" в Королевской академии художеств (Лондон, Великобритания)

«Портрет Эммы, леди Гамильтон, как музы комедии», Ангелика Кауфман, холст, масло, 1791 г. Credit: RA/Angelica Kauffman

Швейцарская художница XVIII века Ангелика Кауфман, которую один из ее современников назвал "самой культурной женщиной в Европе", стала центром внимания крупной выставки в Королевской академии в Лондоне. Выставка прослеживает ее путь от одаренного ребенка до знаменитой художницы, которую любили во всей Европе за ее неоклассические женские портреты и мифологические сцены. Выставка также освещает ее ключевую роль в основании Королевской академии художеств и ее последующую карьеру в Риме. Посетители смогут познакомиться с ее картинами, набросками, включая примечательные автопортреты, и полюбоваться ее потолочными шедеврами, созданными специально для Королевской академии. Не раздумывайте!

Выставка "Ангелика Кауфман" в Королевской академии искусств открылась 1 марта 2024 года ипродлится до 30 июня 2024 года.

Почему стоит посетить - Блестящая коллекция новаторских, глубоко романтичных работ одной из немногих успешных художниц XVIII века.

"Бритта Маракатт-Лабба - Движение иглу" в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна (Осло, Норвегия)

Бритта Маракатт-Лабба, «Вороны», 2021 г. Credit: Britta Marakatt-Labba / BONO

В Национальном музее Осло можно познакомиться с пятью десятилетиями творчества шведской художницы-саамки Бритты Маракатт-Лабба. "Движение иглы", самая большая выставка, приглашает посетителей в путешествие по ее творчеству, от никогда ранее не демонстрировавшихся ранних набросков до таких знаковых работ, как "Garjját / Вороны" и "Girddi noaiddit / Летающие шаманы". Сердце выставки - захватывающий шедевр "Historjá", монументальная вышивка длиной 24 метра, в которой причудливо переплетаются сцены из саамской истории, мифологии и повседневной жизни.

Выставка "Бритта Маракатт-Лабба - Движение иглы" в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна открылась 15 марта 2024 года и продлится до 25 августа 2024 года.

Почему стоит посетить - Более пяти десятилетий потрясающего текстильного искусства саамов, включая монументальный 24-метровый шедевр "Historjá".

"Лейла Бабирье: Obumu" в Йоркширском парке скульптур (Западный Йоркшир, Великобритания)

Различные скульптуры Лейлы Бабирье. Credit: Leilah Babirye/YSP

"Obumu (Единство)" - первая музейная персональная выставка угандийской художницы Лейлы Бабирье, проходящая в часовне 18 века Йоркширского парка скульптур. Творческий путь Бабирье начался как форма активизма, обусловленная ее идентичностью как лесбиянки в Уганде, стране, где гомосексуальность запрещена законом и карается смертью. После резиденции в парке летом 2023 года она создала серию поразительных скульптур из дерева и керамики, отражающих ее культуру, наследие и опыт жизни в изгнании. На этой выставке представлены семь деревянных скульптур, вырезанных из 200-летнего поваленного в том же парке букового дерева, а также пять масштабных керамических портретов-скульптур.

_"Лейла Бабирье: Obumu"_в Йоркширском парке скульптур открылась 23 марта 2024 года и продлится до 8 сентября 2024 года.

Почему стоитпосетить - Поистине уникальные, квир-угандийские произведения искусства, вдохновленные природой.

"Париж 1874 года: Момент импрессионизма" в Музее Орсе (Париж, Франция)

Клод Моне, «Впечатление», 1872, холст, масло. Credit: Musée Marmottan Monet, Paris

В 1874 году банда бунтарей от искусства, состоящая из 31 художника, включая Моне, Сезанна, Ренуара и Дега, решила отступить от традиционных правил, организовав первую выставку импрессионистов в Париже. Теперь, 150 лет спустя, престижный Музей Орсе представляет потрясающе редкую выставку 130 работ, участвовавших в той легендарной экспозиции. На фоне послевоенных потрясений эти относительно неизвестные в то время художники образовали "клан бунтарей", запечатлевших современную жизнь и пейзажи легкими, но заметными мазками и бледными оттенками. В "Париже 1874" их радикальные работы сопоставляются с работами официального Салона того же периода, демонстрируя визуальное воздействие и неожиданные параллели между ними. Эту выставку точно нельзя пропустить!

"Париж 1874 года: Момент импрессионизма" в Музее Орсе открылась 26 марта 2024 года ипродлится до 14 июля 2024 года.

Почему стоит посетить - Здесь собраны лучшие картины импрессионизма, и все это в 150-летнюю годовщину создания любимого художественного движения.

Выставка "Пино Паскали" в Фонде Прада (Милан, Италия)

Пино Паскали с «Vedova blu (Голубая вдова)», 1968, Национальная галерея современного искусства, Рим. Photo credit: Claudio Abate

Пино Паскали погиб в 1968 году в возрасте всего 32 лет в Риме в результате трагической аварии на мотоцикле. Но, несмотря на столь юный возраст, его скульптуры, декорации и перформансы оставили важный вклад в послевоенное искусство. Теперь более 50 работ итальянского художника будут выставлены в Фонде Прада в Милане. Художественная практика Паскали, воплощенная в его "фальшивых скульптурах" и "серии Armi", отражает игривое, но глубокое исследование иллюзии и реальности, часто опираясь на свой детский опыт военных игр. "Паскали исследовал отношения между скульптурой и сценическими элементами и противопоставлял скульптуру и повседневные предметы. Он создавал работы, которые издалека кажутся готовыми, но при ближайшем рассмотрении оказываются сделанными из переработанных материалов", - объясняет куратор выставки Марк Годфри.

Выставка "Пино Паскали" в Фонде Прада открылась 28 марта 2024 года и продлится до 23 сентября 2024 года.

Почему стоит посетить - Огромная экспозиция самых знаковых работ Паскали, включая сказочного гигантского паука, покрытого искусственным синим мехом.

"Единорог" в Пертском музее (Перт, Шотландия)

«Единороги», Джон Дункан, 1933 год. Photo Credit: University of Edinburgh

Эта увлекательная выставка в Музее Перта представляет собой увлекательный рассказ о национальном символе Шотландии - единороге, а именно - потрясающую коллекцию редких артефактов и произведений искусства со всего мира. Среди экспонатов - такие замечательные предметы, как очаровательная "Драгоценность Дэнни", елизаветинская подвеска из рога нарвала и эмалированного золота, обычно хранящаяся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Посетители также смогут полюбоваться 700-летним бивнем нарвала длиной 2,5 метра из почетной коллекции музея Wellcome Collection, а также картиной "Дама с единорогом", написанной маслом итальянским художником эпохи позднего Ренессанса Лукой Лонги (1507-1580), которая впервые выставляется в Великобритании.

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Выставка "Единорог" в Пертском музее открывается 30 марта 2024 года и продлится до 22 сентября 2024 года.

Почему стоит посетить: два тысячелетия истории, изучения культурного значения мифического существа и его превращение в символ разнообразия и жизнестойкости.

"Жан Кокто: Месть жонглера" в Коллекции Пегги Гуггенхайм (Венеция, Италия)

Жан Кокто, фотография Филиппа Халсмана, Нью-Йорк, 1949 год. © PHILIPPE HALSMAN / MAGNUM PHOTOS

После успеха выставки "Марсель Дюшан и соблазн копии" коллекция Пегги Гуггенхайм представляет крупнейшую ретроспективу иконы авангарда Жана Кокто, когда-либо организованную в Италии. Кокто, выдающаяся фигура в мире искусства двадцатого века, который общался с Пабло Пикассо, Коко Шанель, Аполлинером и Эдит Пиаф, преуспел как писатель, поэт, драматург, эссеист, иллюстратор, кинорежиссер и актер. На выставке "Месть жонглера" представлено более 150 работ, среди которых рисунки, графика, ювелирные изделия, гобелены, книги, журналы, фотографии и фильмы. В ней исследуется эволюция уникального и глубоко личного стиля Кокто в поворотные моменты его бурной карьеры.

"Жан Кокто: Месть жонглера" в Коллекции Пегги Гуггенхайм откроется 13 апреля 2024 года и продлится до 16 сентября 2024 года.

Почему стоитпосетить - Узнайте больше об одной из самых интересных и влиятельных фигур искусства начала XX века.

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"Последний Караваджо" в Национальной галерее (Лондон, Великобритания)

Караваджо «Мученичество святой Урсулы» (1610 г.) Credit: Metropolitan Museum of Art, New York.

В мае 1610 года Караваджо закончил картину "Мученичество Святой Урсулы". Всего два месяца спустя он умер. Новая выставка лондонской Национальной галереи посвящена последним годам жизни ведущего итальянского художника эпохи барокко, чьи масштабные картины известны своим напряженным и тревожным реализмом. Особого внимания заслуживает его последняя известная картина "Мученичество Святой Урсулы", к которой прилагается письмо с подробным описанием ее создания. "Саломея с головой Иоанна Крестителя" также представлена на выставке, предлагающей зрителям заглянуть в бурную жизнь Караваджо, отмеченную постоянным насилием и проблемами с законом.

Выставка "Последний Караваджо" в лондонской Национальной галерее откроется 18 апреля 2024 года и продлится до 21 июля 2024 года.

Почему стоитпосетить - Вы узнаете о неспокойном конце жизни Караваджо, истории Урсулы и Саломеи, а также задумаетесь о проблеме современного насилия.

"Каспар Давид Фридрих: Бесконечные пейзажи" в Старой национальной галерее (Берлин, Германия)

Аббатство в Дубовом лесу Каспар Давид Фридрих (1809-10) Credit: Wikimedia Commons

В честь 250-летия со дня рождения Каспара Давида Фридриха в Старой национальной галерее проходит большая выставка, на которой представлены 60 его картин, а также 50 рисунков из Германии и других стран. Фридрих считается самым значительным пейзажистом немецкого романтического движения XIX века. На выставке представлены многие из его самых известных работ, включая "Монаха у моря" и "Аббатство в дубовом лесу", а также рассказывается о роли Национальной галереи в возрождении творчества Фридриха в начале XX века. После того как в конце XIX века художник стал безвестным, в 1906 году Национальная галерея устроила для него обширную ретроспективу. Представив 93 его работы, музей помог возродить его наследие как великого художника всех времен.

"Каспар Давид Фридрих: Бесконечные пейзажи" в Старой национальной галерее откроется 19 апреля 2024 года и продлится до 4 августа 2024 года.

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Почему стоитпосетить - Окунитесь в атмосферу более 100 великолепных работ Фридриха, 250 лет со дня его рождения.

"Олимпизм: Современное изобретение, древнее наследие" в Лувре (Париж, Франция)

Самолеты пролетают над Лувром Credit: Paris 2024

Пока Париж готовится к проведению Олимпийских игр, в Музее Лувра проходит увлекательная выставка "Олимпизм: Современное изобретение, древнее наследие". Экспозиция, посвященная истокам первых современных Олимпийских игр, призвана осветить политическую подоплеку, на которой они возникли, и исследовать дальновидные усилия организаторов по переосмыслению древнегреческих спортивных состязаний. Помимо широко известной фигуры Пьера де Кубертена, "отца" современных Игр, выставка рассказывает о ключевых личностях франко-греческого происхождения, включая Эмиля Жильерона, швейцарского художника и археологического рисовальщика, проживавшего в Греции, который был назначен официальным художником Олимпийских игр 1896 и 1906 годов. Изюминкой выставки является первый олимпийский кубок, созданный для победителя марафона на Играх 1896 года в Афинах.

"Олимпизм: Современное изобретение, древнее наследие" в Музее Лувра откроется 24 апреля 2024 года ипродлится до 16 сентября 2024 года.

Почему это стоитпосетить - Познакомьтесь с историей древних Олимпийских игр и влиянием Франции на современные игры.

"Ана Лупас: По эту сторону Эльбы" в Городском музее (Амстердам, Нидерланды)

Ана Лупас, «Пальто напрокат», 1989. Credit: Carlo Favero/Stedelijk Museum, Amsterdam

Выставка, открывающаяся 9 мая 2024 года в Городском музее Амстердама, представляет собой первый комплексный обзор работ Аны Лупас. Румынская художница инсталляций и текстиля стала известна в 1960-х годах как ведущий восточноевропейский деятель искусств. Выставка "По эту сторону Эльбы" охватывает период с 1960-х годов по настоящее время и демонстрирует многие яркие моменты ее творчества, от текстиля до скульптур. Центральным экспонатом выставки является "Пиджаки напрокат" (1989), на котором изображены элементы верхней одежды ручной работы, подвешенные на металлической мебели, окрашенной в оранжевый цвет. Пиджаки путешествовали по разным городам Румынии, и каждому, кто брал их на время, было предложено написать свое имя на внутреннем ярлыке. Скрытые от посторонних глаз имена символизируют социальные связи внутри сообщества, неспособного открыто сопротивляться из-за ограничений деспотичного коммунистического режима. Среди других работ, представленных на выставке, - "Влажная инсталляция" (1970), изображающая фермерскую культуру ее родины, а также "Торжественный процесс" (1964-1976, 1980-1985 и 1985-2008), в котором участвуют местные сообщества в сельской местности Трансильвании.

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"Ана Лупас: По эту сторону Эльбы" в Городском музее Амстердама откроется 9 мая 2024 года и продлится до 15 сентября 2024 года.

Почему стоит посетить - Первая в истории крупная выставка глубоко политических и личных работ Лупас.

"Сильвия Бехли: Ноты" в Центре искусств Ботин (Сантандер, Испания)

das (Ингер Кристенсен) Сильвии Бехли, 2008/2009 г. Credit: Silvia Bächli

Если минимализм и концептуальное искусство - это ваше, то вам обязательно нужно посетить первую выставку швейцарской художницы Сильвии Бехли в испанском музее искусств Ботин, где представлены ее последние работы наряду с более ранними рисунками. Абстрактные и минималистичные рисунки Бехли тесно переплетаются с движениями ее тела, отражая сенсорный опыт и телесные жесты. "Рисунки - это действия. Линии рассказывают истории. Что делают эти линии? Где начало линии, касается ли она другой линии? Как она соприкасается с ними? Появляются слова, какие из них приходят на язык?", - говорит художница. Ее работы, созданные из простых материалов, таких как бумага и чернила, расположены в ритмичных группах по всему пространству галереи, приглашая зрителей задуматься о связях между линиями, жестами и эмоциями.

"Сильвия Бехли: Ноты" в Центре искусств Ботин откроется 11 мая 2024 года и продлится до 20 октября 2024 года.

Почему стоит посетить - На дебютной выставке Бехли вы увидите захватывающее пересечение минимализма и сенсорных исследований.