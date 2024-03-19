Особняк Фредди Меркьюри в Лондоне ждет нового хозяина

By Euronews

Garden Lodge, дом легендарного музыканта Фредди Меркьюри, выставлен на продажу впервые за почти пятьдесят лет. Стоимость особняка за это время выросла примерно в 60 раз.

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Особняк Фредди Меркьюри в Лондоне, где он прожил последнее десятилетие своей жизни, впервые за почти 45 лет выставлен на продажу. Данные о метраже и планировке дома, построенного в 1907 году, не разглашаются публично "из соображений приватности". По той же причине объявление о его продаже не размещено в интернете.

Особняк Garden Lodge расположен в престижном районе Кенсингтон и может быть продан за 30 миллионов фунтов стерлингов (38 млн долларов).

Лондон, Великобритания Knight Frank/AP

Меркьюри, фронтмен Queen, купил этот дом в 1980 году. Сообщается, что он заплатил за недвижимость наличными. Цена особняка на тот момент составила более 500 тысяч фунтов стерлингов.

"Я увидел дом, влюбился в него, и через полчаса он стал моим", — рассказывал Меркьюри. Музыкант провел реставрацию особняка и наполнил его множеством произведений искусства, в том числе картинами Пикассо, Дали и Матисса. "Мне нравится быть окруженным великолепными вещами. Я хочу вести викторианскую жизнь в окружении изысканного беспорядка", - говорил Меркьюри.

Дом был выставлен на продажу в конце прошлого месяца Мэри Остин, которая получила особняк в наследство после смерти Меркьюри в 1991 году. Меркьюри называл Остин любовью всей своей жизни.

В конце прошлого года 72-летняя Остин выставила на торги коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей музыканта, а затем решила продать и дом, в котором прожила больше 30 лет со своими двумя детьми. Их отец - художник и предприниматель Пирс Кэмерон, с которым Остин состояла в официальном браке с 1990 года по 1993 год.

"Этот дом стал прекрасной шкатулкой воспоминаний, потому что в каждой его комнате царят любовь и тепло", — сказала Остин в своем заявлении. — Жить здесь было очень приятно, и у меня много замечательных воспоминаний. Теперь, когда он пуст, я возвращаюсь к тому моменту, когда мы впервые его увидели. С тех пор как мы с Фредди вошли в легендарную зеленую дверь, это было местом покоя, домом настоящего художника. Сейчас самое время доверить это чувство покоя следующему человеку".

Лондон, Великобритания Knight Frank/AP

Покрытая многочисленными надписями и рисунками фанатов группы дверь в кирпичной стене, огораживающей сад вокруг особняка, была продана в прошлом году на аукционе Sotheby's за 524 тысячи долларов.

Фредди Меркьюри умер в своем доме в 1991 году от пневмонии, вызванной СПИДом, в возрасте 45 лет.