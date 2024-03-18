В Лондоне появилось новое творение Бэнкси

Некоторые усмотрели в граффити знаменитого анонимного художника экопосыл.

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В Лондоне появилось новое произведение уличного художника Бэнкси.

В воскресенье на стене одного из зданий в Хорнси-роуд в районе парка Финсбери, что на севере британской столицы, прохожие обнаружили граффити. Это изображение человека со шлангом в руке и баллоном-распылителем. Вокруг него всё окрашено в зелёный. Мазки при этом напоминают листву, которой недостаёт напротив стоящему дереву - его ветви спилены.

Некоторые, - например, известный британский политик Джереми Корбин - считают это творение реверансом в сторону экоактивистов.

Сам анонимный художник уже подтвердил своё авторство, опубликовав два фото стены - до того, как он приступил к работе, и когда она уже была завершена.

С фасада дома, которому явно требуется ремонт, облезает краска, так что фреска уже скоро может потерять свой первоначальный вид.