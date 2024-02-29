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Актриса Жюдит Годреш требует создать комиссию по расследованию сексуальных преступлений

Жюдит Годреш, актриса
Жюдит Годреш, актриса Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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"Во французском обществе есть что-то, что каким-то образом все еще привязано к эпохе Средневековья", - заявила в Сенате актриса Жюдит Годреш. Она осудила сексуальное насилие и сексизм в киноиндустрии и потребовала создать комиссию по расследованию таких преступлений.

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Французская актриса Жюдит Годреш обратилась к политикам с просьбой создать комиссию по расследованию сексуальных преступлений и сексизма в киноиндустрии страны. Годреш выступила в Сенате - верхней палате парламента Франции.

Жюдит Годреш, актриса:"В этой стране (Франции) я чувствую, что не только мужчины являются агрессорами, которые пытаются подавлять женщин, но и общество, которое для меня является странным, и, очевидно, именно с этим я борюсь. Я думаю, что во французском обществе есть что-то, что каким-то образом все еще привязано к эпохе Средних веков".

Жюдит Годреш известная во Франции актриса. Недавно она обвинила двух режиссеров в изнасиловании, когда она была подростком. По словам прокурора Парижа, Годреш официально подала иск в начале февраля. В настоящее время ведется расследование.

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