Берлинале-2024: кто поборется за призы?

Программа Берлинского кинофестиваля весьма разнообразна и многообещающа

РЕКЛАМА

В четверг в столице Германии открывается 74-й Берлинский международный кинофестиваль. Он продлится до 25 февраля. Нынешний форум, как и предыдущие, пройдет во дворце Берлинале на Потсдамской площади Берлина.

Общая конкурсная программа на этот раз включает всего 200 фильмов, тогда как на предыдущем фестивале их было 287. Такое сокращение сделано в целях экономии. При этом количество картин, участвующих в основном конкурсе, не изменится.

Этот год станет последним в Берлине для программного директора Карло Шатриана и исполнительного директора Мариетт Риссенбек. Их сменит Трише Таттл.

Жюри фестиваля возглавит актриса, режиссёр и продюсер Лупита Нионго. И ей, конечно, не позавидуешь - выбор будет сделать непросто.

Основная конкурсная программа включает 20 фильмов. Вот некоторые из них.

"Другой выход"

Another End Berlinale

Итальянский режиссер Пьеро Мессина собрал потрясающий актерский состав для своего нового фильма, в котором Гаэль Гарсия Берналь сыграл роль мужчины, чья жена умерла, а Рената Рейнсве - женщину, сдающую в аренду свое тело, в которое временно вживлены память и сознание его бывшей жены. Как и вы, мы с нетерпением ждем, как Мессина затронет темы новых технологий и, возможно, искусственного интеллекта в этой футуристической истории любви, а также как будет трактоваться тема горя. Можно ли уменьшить или хотя бы смягчить мучения от постоянной разлуки?

"Черный чай"

Black Tea Berlinale

Фильм Абдеррахмана Сиссако рассказывает об Айе, женщине из Кот-д'Ивуара, которая в день свадьбы говорит "нет". Она решает эмигрировать в Китай, где влюбляется в Кая, владельца чайного бутика. Мы надеемся, что это будет история о столкновении культур, преодолении предрассудков и, прежде всего, история умопомрачительной любви. И здесь должно быть много чая. Это было бы неплохо.

"Кухня"

La Cocina Berlinale

Новый фильм мексиканского режиссера Алонсо Руиспаласиоса заявлен как история любви, происходящая на кухне манхэттенского ресторана The Grill. Руни Мара сыграет американскую официантку по имени Джулия, которая завязывает романтические отношения с главным подозреваемым в краже, поваром-мексиканцем по имени Педро (Рауль Брионес), не имеющим документов. Учитывая послужной список Руиспаласиоса, есть все основания радоваться этому фильму.

"Другой мужчина"

A Different Man Berlinale

Мы любим Ренату Рейнсве. Очень любим. На нынешнем Берлинале она участвует сразу в двух конкурсных фильмах - вышеупомянутом "Другом выходе" и "Другом мужчине" Аарона Шимберга. У обоих фильмов очень заманчивые логлайны,. У "Другого мужчины" он выглядит следующим образом: "Начинающий актер Эдвард подвергается радикальной хирургической операции, чтобы кардинально изменить свою внешность. Но его новое лицо мечты быстро превращается в кошмар, когда он теряет роль, для которой был рожден".

"Империя"

The Empire Berlinale

Французский абсурдист Брюно Дюмон создал фильм, который выглядит как научно-фантастическое безумие. Действие картины разворачивается в рыбацкой деревушке на севере Франции и повествует о том, как рождается особенный ребенок, настолько уникальный, что это приводит к тайной войне между инопланетянами. Для пущей убедительности здесь есть световые мечи из "Звездных войн". Трейлер ниже.

"Мой любимый торт"

My Favourite Cake Berlinale

В этом году в конкурсе стоит обратить внимание на фильм иранских режиссеров Марьям Могаддам и Бехташ Санаиха. Их последней совместной работой была потрясающая "Баллада о белой корове", премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в 2021 году и имевшая большой успех. В "Моем любимом торте" 70-летняя женщина решает выйти из рутины одинчества и оживить свою любовную жизнь в стране, где права женщин сильно ограничены. Этот фильм уже вызвал немалый резонанс, так как власти Ирана, придерживающиеся жесткой исламистской линии, были возмущены его выходом и запретили паре режиссеров выезжать за границу. Им даже грозит судебное разбирательство.

"Пепе"

Pepe Berlinale

Мертвый бегемот заговорил. Это первый и единственный бегемот, когда-либо убитый в Америке. Колумбийская пресса назвала его Пепе. Он принадлежал Пабло Эскобару. Да, вы все правильно поняли. На самом деле у покойного колумбийского наркобарона в конце 1970-х годов было четыре бегемота. После его смерти в 1993 году "кокаиновые бегемоты" были отпущены бродить по его поместью без присмотра, и к 2019 году их популяция выросла примерно до ста особей, что стало угрозой для флоры и фауны, а также для людей в округе. Сюжет фильма Нельсона Карлоса Де Лос Сантоса Ариаса звучит одновременно странно и удивительно. Два слова, которые обычно дают результат на экране.

"Такие мелочи"

Small Things Like These Berlinale

Фильм открытия этого года снят режиссером Тимом Милантсом по мотивам книги ирландской писательницы Клэр Киган. Действие фильма разворачивается в Ирландии 1980-х годов. Киллиан Мерфи играет преданного отца, который открывает для себя тревожные факты о "прачечных Магдалины" - ужасных приютах, управляемых римско-католическими учреждениями, в которых содержались "падшие женщины".

"Дьявольская баня"

The Devil's Bath Berlinale

Жанр ужасов не часто попадает в официальные конкурсные программы. По крайней мере, так было раньше. Режиссерский дуэт Вероники Франц и Северина Фиалы, чей второй фильм "Спокойной ночи, мамочка " стал одним из самых запоминающихся и удивительных фильмов ужасов последнего десятилетия, представляет новую рабобу. Действие фильма происходит в Австрии в середине 1700-х годов, молодая женщина задается вопросом о своем месте в жизни мужа. В пресс-релизе говорится, что "шокирующий поступок кажется ей единственным выходом".

"Нужды путешественника"

A Traveler's Needs Berlinale

Это был бы не Берлинале без еще одного фильма Хон Сан Су. Плодовитый южнокорейский режиссер уже три года подряд завоевывает награды - его фильм "Женщина, которая бежала " (2020) получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, "Вступление" (2021) - "Серебряного медведя" за лучший сценарий, а "Фильм писательницы" (2022) - главный приз жюри "Серебряного медведя". В новом фильме Изабель Юппер играет роль учительницы французского языка, которая берет в ученики двух корейских детей.

Берлинский кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля. Следите за новостями, возможными акциями протеста, рецензиями на фильмы, интервью и всем, что предлагает Берлинале в этом году, на Euronews Culture.