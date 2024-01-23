Берлинале-2024 представил эклектичную конкурсную программу

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля, и, судя по объявленной конкурсной программе, любителей кино ожидает очень яркое событие

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Берлинский международный кинофестиваль объявил 20 фильмов, отобранных в официальную конкурсную программу 2024 года.

Это многообещающая подборка картин, среди которых есть как звездные, так и артхаусные проекты. Жюри фестиваля, возглавляемому в этом году Лупитой Нионго, не позавидуешь - по мнению многих критиков, нынешний форум станет самым эклектичным за последние годы.

Итак, узнаем, кто претендует на "Золотого медведя".

Киллиан Мерфи в фильме "Такие мелочи" Berlin Film Festival

В конкурсную программу вошли новые фильмы Оливье Ассайяса, Брюно Дюмона, Мати Диоп и целого ряда другие ярких режиссеров. А откроет ее картина Тима Милантса "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи в главной роли. Она основана на одноименной книге ирландской писательницы Клэр Киган.

Действие фильма разворачивается в Ирландии в 1980-е годы. Звезда "Оппенгеймера" сыграл торговца углем, который узнает тревожную правду о "прачечных Магдалины" - ужасных приютах, управляемых римско-католическими учреждениями, где содержались "падшие женщины". В фильме также заняты Киаран Хайндс и Эмили Уотсон.

Гаэль Гарсиа Берналь в фильме "Другой выход" Berlin Film Festival

Сразу несколько фильмов конкурсного списка уже выделяются своей привлекательностью - например, новый фильм мексиканского режиссера Алонсо Руиспаласиоса "Кухня". В нем Руни Мара играет американскую официантку по имени Джулия, которая вступает в романтические отношения с главным подозреваемым в краже, поваром-мексиканцем Педро, не имеющим документов.

В фильме "Другой выход" итальянского режиссера Пьеро Мессины Гаэль Гарсиа Берналь играет мужчину, у которого умирает жена, а Рената Реинсве - женщину, которая сдает ему в аренду свое тело, в которое временно вживлены память и сознание его бывшей жены.

Разнообразие выбора

"Победа" Berlin Film Festival

В основной конкурсной программе представлены самые разные жанры, что делает этот фестиваль особенно привлекательным.

Вот лишь некоторые из них.

Музыкальная комедия "Победа" Маргериты Викарио, действие которой происходит в венецианской женской школе-интернате XVIII века, где группа учениц бросает вызов классическим канонам.

Абсурдистская научно-фантастическая пародия "Империя" от Брюно Дюмона выглядит настоящим безумием (трейлер ниже).

Историческая драма "От Хильды с любовью" возвращает зрителей в нацистскую эпоху. В центре сюжета - история влюбленной пары и беззаботное лето, которое заканчивается для них арестом гестапо

А Северин Фиала и Вероника Франц представляют свой новый фильм ужасов "Дьявольская баня".

Изабель Юппер в фильме "Нужды путешественницы" Berlin Film Festival

И это был бы не Берлинале без еще одного фильма Хон Сансу "Нужды путешественницы". Плодовитый южнокорейский режиссер уже три года подряд завоевывает награды - его фильм 2020 года "Женщина, которая убежала " получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, "Вступление" 2021 года - "Серебряного медведя" за лучший сценарий, а "Фильм писательницы" 2022 года - гран-при жюри Берлинале. Каким будет следующий приз?

В основной конкурс попала и лента российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского "Архитектон". Косаковский - лауреат премий "Ника" и "Триумф". Ранее его фильмы дважды были представлены на Венецианском кинофестивале. В 2018 году там показали ленту "Акварель", а в 2011-м - "Да здравствуют антиподы!".

Политический сигнал Берлинале

"Мое любимое пирожное" Berlin Film Festival

В этом году конкурсный отбор прошел фильм "Мое любимое пирожное" Беташ Санэха и Мириам Моквадам.

Иранские власти запретили им выезжать за границу, и в связи с этой картиной им предстоит судебное разбирательство.

В декабре 2023 года местные СМИ сообщили, что иранские силы безопасности провели обыск в доме редактора фильма, изъяв отснятые материалы.

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Жесткие исламистские власти страны были возмущены фильмом, который рассказывает о "жизни за закрытыми дверями стареющей женщины, осмеливающейся жить своими желаниями в стране, где права женщин сильно ограничены".

Последняя совместная работа Санэха и Моквадам, потрясающая и эмоционально опустошающая "Баллада о белой корове", была показана на Берлинском кинофестивале в 2021 году. Фильм рассказывал историю женщины, которая узнает, что ее казненный муж был невиновен по предъявленным ему обвинениям.

Впоследствии Корпус стражей исламской революции подал на режиссеров в суд за эту картину, обвинив их в "пропаганде против режима и действиях, направленных против национальной безопасности". Санэха и Моквадам оправдали, но фильм остается запрещенным в Иране.

Сейчас кинематографисты и организаторы кинофестивалей со всего мира наперебой требуют от иранских властей снять все обвинения с двух режиссеров и отменить запрет на их поездки.

Тот факт, что Берлинале выбрал этот фильм в конкурсную программу, является сильным сигналом, поскольку фестиваль известен своими политическими взглядами и предоставлением платформы для голосов, сталкивающихся с политическим угнетением.

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Франция в центре внимания

"Застывшее время" Berlin Film Festival

В этом году в конкурсную программу Берлинале вошли несколько французских фильмов, демонстрирующих богатство кинопроизводства этой страны.

Помимо уже упомянутой "Империи", это фильм Оливье Ассайяса на тему пандемии "Застывшее время" - о двух парах, которые вместе проводят время в изоляции.

А африканский режиссер из Франции Абдеррахман Сиссако снял романтическую драму "Черный чай", которая стала продолжением номинированного на "Оскар" фильма "Тимбукту" 2014 года. Новая картина рассказывает историю женщины, которая покидает Кот-д’Ивуар, чтобы начать новую жизнь в Китае.

Отсутствие гендерного паритета

"Дьявольская баня" Berlin Film Festival

Из 20 конкурсных фильмов только 6 сняты женщинами, причем в двух из них сорежиссерами выступили мужчины.

Таким образом, фестиваль в очередной раз не смог реализовать свою цель - добиться соотношения 50/50 между мужчинами и женщинами в конкурсной программе. Однако в этом отношении Берлинале по-прежнему на голову выше многих своих европейских коллег по списку "А", в частности Канн и Венеции.

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Смена руководства

Мариетте Риссенбек и Карло Шатриан Markus Schreiber/AP

В этом году Берлинале станет последним мероприятием под руководством Карло Шатриана и Мариетте Риссенбек. Их сменит Бывший художественный руководитель Лондонского кинофестиваля BFI London Film Festival Триша Таттл.

Прежде чем объявить конкурсную программу, Риссенбек и Шатриан сделали заявление в связи с продолжающейся войной между Израилем и ХАМАС:

"Фестивали предоставляют пространство для художественного самовыражения и способствуют мирному диалогу. Они являются местом встреч и обменов и способствуют международному взаимопониманию. Мы верим, что благодаря силе фильмов и открытых дискуссий мы можем способствовать развитию сочувствия, осознания, понимания, даже и особенно в такие болезненные времена, как сейчас. Мы сочувствуем всем жертвам гуманитарного кризиса на Ближнем Востоке и в других странах. Мы также обеспокоены тем, что антисемитизм, антимусульманские настроения и язык ненависти распространяются в Германии и по всему миру. Как культурное учреждение, мы занимаем твердую позицию против всех форм дискриминации и стремимся к межкультурному взаимопониманию".

Организаторы запланировали несколько мероприятий, направленных на развитие открытого диалога по ближневосточному кризису во время фестиваля.

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74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Конкурсная программа Берлинале-2024:

**"**Такие мелочи" (Small Things Like These), Тим Милантс

"Другой выход" (Another End), Пьеро Мессина

"Архитектон" (Architecton), Виктор Косаковский

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"Черный чай" (Black Tea), Абдеррахман Сиссако

"Кухня" (La Cocina), Алонсо Руиспаласиос

"Дагомея" (Dahomey), Мати Диоп

"Другой человек" (A Different Man), Аарон Шимберг

"Империя" (L'Empire), Брюно Дюмон

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"Победа" (Gloria!), Маргерита Викарио

"Застывшее время" (Hors du temps), Оливье Ассайяс

"От Хильды с любовью" (In Liebe, Eure Hilde), Андреас Дрезен

"Мое любимое пирожное" (Keyke mahboobe man), Беташ Санэха, Мириам Моквадам

"Чужой язык" Клер Бюргер

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"Кому я принадлежу" (Me el Ain), Мерьям Жубер

"Пепе" (Pepe), Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас

"Шамбала" (Shambhala), Мин Баадур Бам

"Смерть" (Sterben), Маттиас Гласнер

"Дьявольская баня" (Des Teufels Bad), Северин Фиала, Вероника Франц

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"Сыновья" (Vogter), Густав Меллер

"Нужды путешественницы" (Yeohaengjaui pilyo), Хон Сан-су

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