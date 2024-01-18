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В Перу вернули более 200 артефактов доколумбового периода

Эскультура и текстиль культуры чанкай 1000 г. до н.э.
Эскультура и текстиль культуры чанкай 1000 г. до н.э. Авторское право AP Photo
By Theo FarrantAP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Коллекция включает в себя предметы доиспанского периода: кипу, скульптуры инков, текстиль культуры чанкай и керамические изделия.

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На церемонии реституции, состоявшейся в Министерстве иностранных дел Перу, Лима приветствовала возвращение более 200 культурных ценностей из США, Германии, Бельгии, Канады и Испании.

Их реституция стала возможной благодаря коллективным усилиям Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства внутренних дел, Прокуратуры и Интерпола.

"Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить иностранных граждан и организации, представляющие Германию, Бельгию, Канаду, Испанию и Америку, которые осознают ущерб, наносимый незаконной торговлей культурными ценностями, и поддерживают наши усилия по возвращению культурного наследия", — сказал на церемонии заместитель министра иностранных дел Перу Игнасио Игуэрас.

Какие артефакты были возвращены?

Текстиль культуры наска 200 года до н.э., привезенный из Германии
Текстиль культуры наска 200 года до н.э., привезенный из ГерманииAP Photo
Изделия из керамики, относящиеся к культурам ламбаеке и наска
Изделия из керамики, относящиеся к культурам ламбаеке и наскаAP Photo

В обширную возвращенную коллекцию вошли 198 археологических артефактов, один историко-художественный экспонат и три архивно-документальных предмета.

Примечательно, что 154 археологических предмета были добровольно возвращены гражданами со всего мира, что свидетельствует о глобальной приверженности делу сохранения культуры.

Остальные 42 предмета были найдены в результате конфискации, проведенной Министерством внутренней безопасности США и немецкой полицией.

Два предмета были возвращены Музеем естественной истории Санта-Барбары в Лос-Анджелесе.

Среди примечательных предметов доиспанского периода были два кипу и литические артефакты, включая головки булав и скульптуры инков, инструменты и фрагменты текстиля чанкай, а также металлические изделия, относящиеся к культуре чиму.

В коллекции также представлены керамические изделия, представляющие культуры моче, наска, ламбаеке, инка и другие.

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