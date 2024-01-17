Искусствовед и младший министр культуры Витторио Сгарби находится под следствием по обвинению в отмывании краденого имущества из-за принадлежащей ему картины, которая была похищена в 2013 году.

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Витторио Сгарби, известный искусствовед и один из младших министров культуры Италии, попал под следствие за отмывание краденого - после того, как у него нашли картину XVII века, о похищении которой было заявлено ранее.

Картина "Арест Святого Петра" Рутилио Манетти, написанная в эпоху Возрождения под влиянием Караваджо, была украдена в 2013 году, о чем заявил владелец замка в северном итальянском регионе Пьемонт, где она была выставлена.

Картина всплыла на выставке 2021 года, организованной Сгарби, - она была идентична той, о краже которой было заявлено, за исключением того, что в левом верхнем углу холста была добавлена свеча.

Это привлекло внимание к политическому деятелю и вызвало интерес итальянских властей и журналистов. Итальянские СМИ сообщают, что сейчас прокуроры выясняют, не было ли это новое дополнение к картине сделано самим Сгарби, чтобы скрыть происхождение картины.

Сгарби яростно отрицает обвинения, утверждая, что нашел работу в старом особняке, который его мать купила несколько десятилетий назад, задолго до кражи. Он утверждает, что его картина - оригинал, а похищенная из замка - копия.

Он сказал El Pais: "Это не одна и та же картина! Более того, никто из тех, кто меня обвиняет [газета Il Fatto Quotidiano и программа "Репортаж"], не видел картин: ни одной, ни другой. Они не могут писать статьи, обвиняющие меня, не видя работ. Я заказал эксперта, который проверит мою работу, и будет доказано, что она является оригиналом и что все элементы, включая свечу, являются частью картины".

"Я очень расслаблен. Это все выдумка, абсолютно все", - добавил он.

Обвинения в адрес Сгарби впервые прозвучали в телепрограмме "Репортаж" итальянского телеканала Rai. Владелец замка в Буриаско рассказал журналистам, что полотно было вырезано из рамы и заменено фотографией вскоре после того, как один из соавторов Сгарби предложил купить работу.

В репортаже также утверждалось, что еще один из друзей Сгарби принес реставратору поврежденный холст с изображением "Ареста Святого Петра", который, как утверждалось, имел ту же форму, что и отверстие, вырезанное в раме замка.

Сгарби, младший министр в партии Джорджи Мелони "Вперёд, Италия", не в первый раз находится в центре скандала. Будучи довольно провокационным ведущим, в прошлом году он отхватил свою часть славы в соцсетях, вступив в кулачный бой с писателем Джампьеро Мугини в прямом эфире.

За год до этого он был принудительно выведен из парламента за то, что выкрикивал оскорбления в адрес других депутатов и отказывался уйти по собственному желанию.

Но в связи с последними скандалами участились призывы к Сгарби уйти в отставку, что, по словам политика, он категорически отказывается делать.

Помимо истории с картиной Манетти, Сгарби также обвиняют в незаконном вывозе другой работы французского художника Валантена де Булони, стоимость которой составляет 5 миллионов евро. Полиция Монако изъяла картину, которая, по словам Сгарби, является копией и принадлежит не ему.

Он также находится под следствием итальянского антимонопольного ведомства за то, что, занимая государственную должность, якобы взимал плату за консультационные услуги. Эти обвинения были выдвинуты на основании сообщений итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.